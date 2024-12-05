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В Пакистане заявили о начале обсуждения "Пакистанского потока"

В Пакистане заявили о начале обсуждения "Пакистанского потока" - 05.12.2024, ПРАЙМ

В Пакистане заявили о начале обсуждения "Пакистанского потока"

Исламабад и Москва находятся на начальной стадии обсуждения газопровода "Пакистанский поток", сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T05:47+0300

2024-12-05T05:47+0300

2024-12-05T05:47+0300

энергетика

газ

россия

москва

пакистан

исламабад

сергей цивилев

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МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Исламабад и Москва находятся на начальной стадии обсуждения газопровода "Пакистанский поток", сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. "Мы только на начальной стадии обсуждения. Пока не так много возможно сообщить об этом. Эксперты работают, посмотрим, что может из этого получиться. Когда они закончат работу, мы изучим все юридические и финансовые обязательства", - сказал он. По его словам, один из принципов, которому Пакистан придает особое значение, заключается в том, что Исламабад и Москва договорились о совместной работе так, чтобы не нарушать при этом международное экономическое и юридическое пространство. "У Пакистана много обязательств перед партнерами по всему миру. Однако мы считаем, что у нас достаточно пространства для работы с Россией по выстраиванию отношений обеих стран в будущем", - добавил Легари. Ранее в Москве состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской – министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, пропускная способность - до 16 миллиардов кубометров в год.

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