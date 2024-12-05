Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пакистан хочет вывести поставки апельсинов в Россию на новый уровень - 05.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/pakistan-853341339.html
Пакистан хочет вывести поставки апельсинов в Россию на новый уровень
Пакистан хочет вывести поставки апельсинов в Россию на новый уровень - 05.12.2024, ПРАЙМ
Пакистан хочет вывести поставки апельсинов в Россию на новый уровень
Пакистан хотел бы вывести поставки апельсинов и других фруктов в Россию на новый уровень, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T06:41+0300
2024-12-05T06:41+0300
экономика
бизнес
россия
москва
пакистан
рф
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853341339.jpg?1733370093
МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Пакистан хотел бы вывести поставки апельсинов и других фруктов в Россию на новый уровень, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. "Сейчас не сезон манго, но сезон цитрусовых, в том числе апельсинов. Эта сфера была весьма важной в нашей торговле ранее. Мы планируем вывести ее на новый уровень", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по поставкам апельсинов и манго в РФ. В начале декабря в Москве состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской - министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
москва
пакистан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, пакистан, рф, сергей цивилев
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ПАКИСТАН, РФ, Сергей Цивилев
06:41 05.12.2024
 
Пакистан хочет вывести поставки апельсинов в Россию на новый уровень

Пакистан хочет вывести поставки апельсинов и других фруктов в Россию на новый уровень

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Пакистан хотел бы вывести поставки апельсинов и других фруктов в Россию на новый уровень, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари.
"Сейчас не сезон манго, но сезон цитрусовых, в том числе апельсинов. Эта сфера была весьма важной в нашей торговле ранее. Мы планируем вывести ее на новый уровень", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по поставкам апельсинов и манго в РФ.
В начале декабря в Москве состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской - министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАПАКИСТАНРФСергей Цивилев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала