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Пакистан хочет вывести поставки апельсинов в Россию на новый уровень
Пакистан хочет вывести поставки апельсинов в Россию на новый уровень - 05.12.2024, ПРАЙМ
Пакистан хочет вывести поставки апельсинов в Россию на новый уровень
Пакистан хотел бы вывести поставки апельсинов и других фруктов в Россию на новый уровень, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T06:41+0300
2024-12-05T06:41+0300
2024-12-05T06:41+0300
экономика
бизнес
россия
москва
пакистан
рф
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МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Пакистан хотел бы вывести поставки апельсинов и других фруктов в Россию на новый уровень, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари.
"Сейчас не сезон манго, но сезон цитрусовых, в том числе апельсинов. Эта сфера была весьма важной в нашей торговле ранее. Мы планируем вывести ее на новый уровень", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по поставкам апельсинов и манго в РФ.
В начале декабря в Москве состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской - министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
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бизнес, россия, москва, пакистан, рф, сергей цивилев
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ПАКИСТАН, РФ, Сергей Цивилев
Пакистан хочет вывести поставки апельсинов в Россию на новый уровень
Пакистан хочет вывести поставки апельсинов и других фруктов в Россию на новый уровень
МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Пакистан хотел бы вывести поставки апельсинов и других фруктов в Россию на новый уровень, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари.
"Сейчас не сезон манго, но сезон цитрусовых, в том числе апельсинов. Эта сфера была весьма важной в нашей торговле ранее. Мы планируем вывести ее на новый уровень", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по поставкам апельсинов и манго в РФ.
В начале декабря в Москве состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской - министр энергетики РФ Сергей Цивилев.