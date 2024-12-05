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Пакистан хочет вывести поставки апельсинов в Россию на новый уровень

Пакистан хочет вывести поставки апельсинов в Россию на новый уровень - 05.12.2024, ПРАЙМ

Пакистан хочет вывести поставки апельсинов в Россию на новый уровень

Пакистан хотел бы вывести поставки апельсинов и других фруктов в Россию на новый уровень, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T06:41+0300

2024-12-05T06:41+0300

2024-12-05T06:41+0300

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МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Пакистан хотел бы вывести поставки апельсинов и других фруктов в Россию на новый уровень, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. "Сейчас не сезон манго, но сезон цитрусовых, в том числе апельсинов. Эта сфера была весьма важной в нашей торговле ранее. Мы планируем вывести ее на новый уровень", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по поставкам апельсинов и манго в РФ. В начале декабря в Москве состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской - министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

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бизнес, россия, москва, пакистан, рф, сергей цивилев