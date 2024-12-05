https://1prime.ru/20241205/patrushev-853367943.html
Патрушев назвал размер финансирования нацпроекта в АПК
Патрушев назвал размер финансирования нацпроекта в АПК - 05.12.2024, ПРАЙМ
Патрушев назвал размер финансирования нацпроекта в АПК
Финансирование нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" до 2030 года достигнет порядка 260 миллиардов рублей,... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T18:40+0300
2024-12-05T18:40+0300
2024-12-05T18:40+0300
экономика
россия
дмитрий патрушев
сельское хозяйство
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Финансирование нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" до 2030 года достигнет порядка 260 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "На реализацию всего нового нацпроекта до 2030 года в том числе внебюджетных средств запланировано порядка 260 миллиардов рублей (127,1 миллиарда рублей - бюджетные ассигнования, иное - внебюджетные средства)", - сказал Патрушев. Он уточнил, что проект состоит из пяти основных аспектов: селекция и генетика, развитие биотехнологий, разработка ветеринарных препаратов и вакцин, сельскохозяйственная техника и оборудование, кадровое обеспечение отрасли. Нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" стартует в 2025 году. Глава Минсельхоза Оксана Лут ранее отмечала, что его реализация потребует к 2030 году около 1 триллиона рублей инвестиций.
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россия, дмитрий патрушев, сельское хозяйство, апк
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев, Сельское хозяйство, АПК
Патрушев назвал размер финансирования нацпроекта в АПК
Патрушев: финансирование нового нацпроекта в АПК составит порядка 260 млрд руб
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Финансирование нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" до 2030 года достигнет порядка 260 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"На реализацию всего нового нацпроекта до 2030 года в том числе внебюджетных средств запланировано порядка 260 миллиардов рублей (127,1 миллиарда рублей - бюджетные ассигнования, иное - внебюджетные средства)", - сказал Патрушев.
Он уточнил, что проект состоит из пяти основных аспектов: селекция и генетика, развитие биотехнологий, разработка ветеринарных препаратов и вакцин, сельскохозяйственная техника и оборудование, кадровое обеспечение отрасли.
Нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" стартует в 2025 году. Глава Минсельхоза Оксана Лут ранее отмечала, что его реализация потребует к 2030 году около 1 триллиона рублей инвестиций.
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