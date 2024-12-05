https://1prime.ru/20241205/patrushev-853367943.html

Патрушев назвал размер финансирования нацпроекта в АПК

Патрушев назвал размер финансирования нацпроекта в АПК - 05.12.2024, ПРАЙМ

Патрушев назвал размер финансирования нацпроекта в АПК

Финансирование нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" до 2030 года достигнет порядка 260 миллиардов рублей,... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T18:40+0300

2024-12-05T18:40+0300

2024-12-05T18:40+0300

экономика

россия

дмитрий патрушев

сельское хозяйство

апк

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/08/841490827_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_6f19ca28da4eac723784f709932ce3b7.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Финансирование нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" до 2030 года достигнет порядка 260 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "На реализацию всего нового нацпроекта до 2030 года в том числе внебюджетных средств запланировано порядка 260 миллиардов рублей (127,1 миллиарда рублей - бюджетные ассигнования, иное - внебюджетные средства)", - сказал Патрушев. Он уточнил, что проект состоит из пяти основных аспектов: селекция и генетика, развитие биотехнологий, разработка ветеринарных препаратов и вакцин, сельскохозяйственная техника и оборудование, кадровое обеспечение отрасли. Нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" стартует в 2025 году. Глава Минсельхоза Оксана Лут ранее отмечала, что его реализация потребует к 2030 году около 1 триллиона рублей инвестиций.

https://1prime.ru/20241204/eksport-853314638.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий патрушев, сельское хозяйство, апк