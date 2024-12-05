https://1prime.ru/20241205/pentagon-853370469.html

США считают Россию самой острой угрозой в Арктике

США считают Россию самой острой угрозой в Арктике - 05.12.2024, ПРАЙМ

США считают Россию самой острой угрозой в Арктике

Вашингтон считает Россию самой острой угрозой для себя в Арктике и намерен инвестировать все больше ресурсов в усиление военного присутствия в данном регионе... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T20:04+0300

2024-12-05T20:04+0300

2024-12-05T20:04+0300

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ВАШИНГТОН, 5 дек - ПРАЙМ. Вашингтон считает Россию самой острой угрозой для себя в Арктике и намерен инвестировать все больше ресурсов в усиление военного присутствия в данном регионе. Об этом сообщила заместитель помощника министра обороны США по Арктике и глобальной устойчивости Айрис Фергюсон. Ранее СМИ сообщили, что Норвегия создала за полярным кругом центр подготовки морского десанта НАТО. На объекте будут тренироваться подразделения в том числе из США. "Растущая доступность наших соперников, таяние морского льда и повышение уровня активности в морском пространстве, а также технологические изменения, произошедшие у наших конкурентов, в особенности, у России… которая является нашей самой острой угрозой в арктическом регионе", — заявила Фергюсон, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS), говоря об изменяющихся условиях в Арктике. По ее словам, в Пентагоне видят необходимость "стратегических инвестиций" в регион с целью увеличить там свое военное присутствие, в частности, потребность вложений в модернизацию архитектуры противоракетной обороны. Фергюсон отметила, что Арктика — это место, где у США есть реальные активы, включая самую большую концентрацию современных истребителей в мире, в частности, на Аляске. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Североатлантический альянс ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики.

https://1prime.ru/20241205/arktika-853347968.html

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сша, арктика, нато, пентагон