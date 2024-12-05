https://1prime.ru/20241205/pentagon-853373939.html

У США есть для Киева более девяти миллиардов долларов, заявили в Пентагоне

У США есть для Киева более девяти миллиардов долларов, заявили в Пентагоне - 05.12.2024, ПРАЙМ

У США есть для Киева более девяти миллиардов долларов, заявили в Пентагоне

У Вашингтона остается более девяти миллиардов долларов согласованной для Киева военной помощи. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T23:15+0300

2024-12-05T23:15+0300

2024-12-05T23:15+0300

вооружения

сша

пентагон

поддержка украины

военная помощь украине

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ВАШИНГТОН, 5 дек - ПРАЙМ. У Вашингтона остается более девяти миллиардов долларов согласованной для Киева военной помощи. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, 2,21 миллиарда долларов есть в рамках USAI, 6,8 миллиарда долларов — в рамках PDAПередача Украине военной помощи идет двумя основными путями: инициатива PDA представляет собой отправку военного имущества со складов Пентагона, USAI — закупку нового оборудования.

https://1prime.ru/20241205/pentagon-853370469.html

сша

пентагон

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сша, пентагон, поддержка украины, военная помощь украине