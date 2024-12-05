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Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС - 05.12.2024, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС
Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается напряженной и нестабильной из-за продолжающихся боевых действий в регионе. Об этом заявил... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T10:45+0300
2024-12-05T10:45+0300
энергетика
россия
украина
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается напряженной и нестабильной из-за продолжающихся боевых действий в регионе. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Ситуация по-прежнему напряженная, поскольку конфликт продолжается и боевые действия всё еще идут в регионе. Пока военная операция идет поблизости от атомной электростанции, нельзя сказать, что ситуация стабильна или лучше, чем несколько месяцев назад", - отметил глава агентства в рамках брифинга.Он также выразил озабоченность ситуацией с энергоснабжением на станции и сообщил о намерении обсудить ее с Россией и Украиной.Гросси также сообщил, что следующие переговоры по ситуации вокруг ЗАЭС состоятся через несколько недель, планируется участие представителей России и Украины. Он также упомянул, что в ближайшее время планирует провести встречи с российским правительством, государственной компанией "Росатом", представителями министерства обороны и российским регулятором Ростехнадзором.
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россия, украина, магатэ
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, МАГАТЭ
10:45 05.12.2024
 
Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается напряженной и нестабильной из-за продолжающихся боевых действий в регионе. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Ситуация по-прежнему напряженная, поскольку конфликт продолжается и боевые действия всё еще идут в регионе. Пока военная операция идет поблизости от атомной электростанции, нельзя сказать, что ситуация стабильна или лучше, чем несколько месяцев назад", - отметил глава агентства в рамках брифинга.
Он также выразил озабоченность ситуацией с энергоснабжением на станции и сообщил о намерении обсудить ее с Россией и Украиной.
Гросси также сообщил, что следующие переговоры по ситуации вокруг ЗАЭС состоятся через несколько недель, планируется участие представителей России и Украины. Он также упомянул, что в ближайшее время планирует провести встречи с российским правительством, государственной компанией "Росатом", представителями министерства обороны и российским регулятором Ростехнадзором.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
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