https://1prime.ru/20241205/peregovory-853349504.html

"В ближайшее время". В НАТО признали тяжелую правду об Украине

"В ближайшее время". В НАТО признали тяжелую правду об Украине - 05.12.2024, ПРАЙМ

"В ближайшее время". В НАТО признали тяжелую правду об Украине

Страны НАТО признают нестабильность ситуации на Украине и считают необходимым начать переговоры по урегулированию конфликта в ближайшее время, передает... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T11:37+0300

2024-12-05T11:37+0300

2024-12-05T11:37+0300

политика

украина

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Страны НАТО признают нестабильность ситуации на Украине и считают необходимым начать переговоры по урегулированию конфликта в ближайшее время, передает агентство Bloomberg."Обсуждения (различных сценариев переговоров - ред.) проходят на фоне признания того, что ситуация на Украине неустойчива и переговоры должны начаться в ближайшее время", - сказано в публикации.Отмечается, что такого рода дискуссии являются возможностью для европейских чиновников показать Дональду Трампу, какова их польза в случае начала переговоров по прекращению огня на Украине.Ранее в рамках государственного визита в Казахстан президент России Владимир Путин заявил, что подтвердил готовность к переговорам с Украиной на тех условиях, которые он предложил ранее.Инициатива российского президента включает прекращение огня со стороны России после вывода украинских войск с территории новых регионов, отказ Украины от намерений вступить в НАТО, демилитаризацию и денацификацию, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.

https://1prime.ru/20241205/ukraina-853345316.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато