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"В ближайшее время". В НАТО признали тяжелую правду об Украине
"В ближайшее время". В НАТО признали тяжелую правду об Украине - 05.12.2024, ПРАЙМ
"В ближайшее время". В НАТО признали тяжелую правду об Украине
Страны НАТО признают нестабильность ситуации на Украине и считают необходимым начать переговоры по урегулированию конфликта в ближайшее время, передает... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T11:37+0300
2024-12-05T11:37+0300
2024-12-05T11:37+0300
политика
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Страны НАТО признают нестабильность ситуации на Украине и считают необходимым начать переговоры по урегулированию конфликта в ближайшее время, передает агентство Bloomberg."Обсуждения (различных сценариев переговоров - ред.) проходят на фоне признания того, что ситуация на Украине неустойчива и переговоры должны начаться в ближайшее время", - сказано в публикации.Отмечается, что такого рода дискуссии являются возможностью для европейских чиновников показать Дональду Трампу, какова их польза в случае начала переговоров по прекращению огня на Украине.Ранее в рамках государственного визита в Казахстан президент России Владимир Путин заявил, что подтвердил готовность к переговорам с Украиной на тех условиях, которые он предложил ранее.Инициатива российского президента включает прекращение огня со стороны России после вывода украинских войск с территории новых регионов, отказ Украины от намерений вступить в НАТО, демилитаризацию и денацификацию, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.
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украина, нато
"В ближайшее время". В НАТО признали тяжелую правду об Украине
Bloomberg: в НАТО признают необходимость начала переговоров по Украине
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ.
Страны НАТО признают нестабильность ситуации на Украине и считают необходимым начать переговоры по урегулированию конфликта в ближайшее время, передает
агентство Bloomberg.
"Обсуждения (различных сценариев переговоров - ред.) проходят на фоне признания того, что ситуация на Украине неустойчива и переговоры должны начаться в ближайшее время", - сказано в публикации.
Отмечается, что такого рода дискуссии являются возможностью для европейских чиновников показать Дональду Трампу, какова их польза в случае начала переговоров по прекращению огня на Украине.
Ранее в рамках государственного визита в Казахстан президент России Владимир Путин заявил, что подтвердил готовность к переговорам с Украиной на тех условиях, которые он предложил ранее.
Инициатива российского президента включает прекращение огня со стороны России после вывода украинских войск с территории новых регионов, отказ Украины от намерений вступить в НАТО, демилитаризацию и денацификацию, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.
WSJ узнала, о чем скоро планирует объявить Украина