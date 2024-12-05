https://1prime.ru/20241205/peregovory-853353170.html

Глава офиса Зеленского оценил перспективы переговоров с Россией

Глава офиса Зеленского оценил перспективы переговоров с Россией - 05.12.2024, ПРАЙМ

Глава офиса Зеленского оценил перспективы переговоров с Россией

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что не испытывает пессимизма по поводу переговоров с Россией. Об этом он сообщил в беседе с изданием... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T13:27+0300

2024-12-05T13:27+0300

2024-12-05T13:27+0300

политика

украина

россия

андрей ермак

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что не испытывает пессимизма по поводу переговоров с Россией. Об этом он сообщил в беседе с изданием Telegraph."Вы сказали, что я пессимистично смотрю на переговоры, нет, я не пессимистичен", - рассказал собеседник газеты.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские власти готовятся приступить к переговорам и мирным договоренностям с Россией.Ранее в рамках государственного визита в Казахстан президент России Владимир Путин заявил, что подтвердил готовность к переговорам с Украиной на тех условиях, которые он предложил ранее.Инициатива российского президента включает прекращение огня со стороны России после вывода украинских войск с территории новых регионов, отказ Украины от намерений вступить в НАТО, демилитаризацию и денацификацию, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.

https://1prime.ru/20241205/ukraina-853345316.html

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украина, россия, андрей ермак