https://1prime.ru/20241205/peskov-853344077.html

Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков

Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков - 05.12.2024, ПРАЙМ

Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков

Москва готова приветствовать любые посреднические усилия для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T09:40+0300

2024-12-05T09:40+0300

2024-12-05T09:40+0300

политика

россия

украина

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Москва готова приветствовать любые посреднические усилия для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы готовы приветствовать все посреднические усилия", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Ранее в рамках государственного визита в Казахстан президент России Владимир Путин заявил, что подтвердил готовность к переговорам с Украиной на тех условиях, которые он предложил ранее.Инициатива российского включает прекращение огня со стороны России после вывода украинских войск с территории новых регионов, отказ Украины от намерений вступить в НАТО, демилитаризацию и денацификацию, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.

https://1prime.ru/20241203/ukraina-853289990.html

украина

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россия, украина, кремль, дмитрий песков