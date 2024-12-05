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Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков - 05.12.2024, ПРАЙМ
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков
Москва готова приветствовать любые посреднические усилия для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T09:40+0300
2024-12-05T09:40+0300
политика
россия
украина
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Москва готова приветствовать любые посреднические усилия для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы готовы приветствовать все посреднические усилия", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Ранее в рамках государственного визита в Казахстан президент России Владимир Путин заявил, что подтвердил готовность к переговорам с Украиной на тех условиях, которые он предложил ранее.Инициатива российского включает прекращение огня со стороны России после вывода украинских войск с территории новых регионов, отказ Украины от намерений вступить в НАТО, демилитаризацию и денацификацию, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.
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россия, украина, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Кремль, Дмитрий Песков
09:40 05.12.2024
 
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков

Песков: Россия готова приветствовать посредничество по Украине

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
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© POOL
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Москва готова приветствовать любые посреднические усилия для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы готовы приветствовать все посреднические усилия", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Ранее в рамках государственного визита в Казахстан президент России Владимир Путин заявил, что подтвердил готовность к переговорам с Украиной на тех условиях, которые он предложил ранее.
Инициатива российского включает прекращение огня со стороны России после вывода украинских войск с территории новых регионов, отказ Украины от намерений вступить в НАТО, демилитаризацию и денацификацию, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Песков подтвердил открытость Путина к диалогу по Украине
3 декабря, 12:31
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАКремльДмитрий Песков
 
 
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