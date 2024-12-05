https://1prime.ru/20241205/peskov-853344077.html
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков - 05.12.2024, ПРАЙМ
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков
Москва готова приветствовать любые посреднические усилия для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T09:40+0300
2024-12-05T09:40+0300
2024-12-05T09:40+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Москва готова приветствовать любые посреднические усилия для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы готовы приветствовать все посреднические усилия", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Ранее в рамках государственного визита в Казахстан президент России Владимир Путин заявил, что подтвердил готовность к переговорам с Украиной на тех условиях, которые он предложил ранее.Инициатива российского включает прекращение огня со стороны России после вывода украинских войск с территории новых регионов, отказ Украины от намерений вступить в НАТО, демилитаризацию и денацификацию, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.
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россия, украина, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Кремль, Дмитрий Песков
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков
Песков: Россия готова приветствовать посредничество по Украине
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Москва готова приветствовать любые посреднические усилия для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы готовы приветствовать все посреднические усилия", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Ранее в рамках государственного визита в Казахстан президент России Владимир Путин заявил, что подтвердил готовность к переговорам с Украиной на тех условиях, которые он предложил ранее.
Инициатива российского включает прекращение огня со стороны России после вывода украинских войск с территории новых регионов, отказ Украины от намерений вступить в НАТО, демилитаризацию и денацификацию, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.
Песков подтвердил открытость Путина к диалогу по Украине