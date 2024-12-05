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Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии, заявил Песков - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии, заявил Песков
Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии, заявил Песков - 05.12.2024, ПРАЙМ
Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии, заявил Песков
Россия активно следит за ситуацией в Сирии и находится в постоянном диалоге с руководством этой страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T13:19+0300
2024-12-05T13:19+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
сирия
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия активно следит за ситуацией в Сирии и находится в постоянном диалоге с руководством этой страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии, мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Он отметил, что объем помощи России сирийским властям в их борьбе с террористами будет осуществлен после от оценки ситуации.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* и их союзники начали операцию по продвижению из северного Идлиба в сторону городов Алеппо и Хама. В результате этой операции, город Алеппо и его окрестности, включая важные объекты, такие как международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
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россия, кремль, дмитрий песков, сирия
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, СИРИЯ
13:19 05.12.2024
 
Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии, заявил Песков

Песков: Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия активно следит за ситуацией в Сирии и находится в постоянном диалоге с руководством этой страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии, мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Он отметил, что объем помощи России сирийским властям в их борьбе с террористами будет осуществлен после от оценки ситуации.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* и их союзники начали операцию по продвижению из северного Идлиба в сторону городов Алеппо и Хама. В результате этой операции, город Алеппо и его окрестности, включая важные объекты, такие как международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
Крак-де-Шевалье, Сирия - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Бывший боевик из Сирии рассказал, как Киев помогает террористам
11:21
 
ПолитикаРОССИЯКремльДмитрий ПесковСИРИЯ
 
 
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