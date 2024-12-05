https://1prime.ru/20241205/peskov-853352862.html

Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии, заявил Песков

Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии, заявил Песков - 05.12.2024, ПРАЙМ

Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии, заявил Песков

Россия активно следит за ситуацией в Сирии и находится в постоянном диалоге с руководством этой страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T13:19+0300

2024-12-05T13:19+0300

2024-12-05T13:19+0300

политика

россия

кремль

дмитрий песков

сирия

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия активно следит за ситуацией в Сирии и находится в постоянном диалоге с руководством этой страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии, мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Он отметил, что объем помощи России сирийским властям в их борьбе с террористами будет осуществлен после от оценки ситуации.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* и их союзники начали операцию по продвижению из северного Идлиба в сторону городов Алеппо и Хама. В результате этой операции, город Алеппо и его окрестности, включая важные объекты, такие как международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация

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россия, кремль, дмитрий песков, сирия