https://1prime.ru/20241205/peskov-853352862.html
Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии, заявил Песков
Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии, заявил Песков - 05.12.2024, ПРАЙМ
Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии, заявил Песков
Россия активно следит за ситуацией в Сирии и находится в постоянном диалоге с руководством этой страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T13:19+0300
2024-12-05T13:19+0300
2024-12-05T13:19+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
сирия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия активно следит за ситуацией в Сирии и находится в постоянном диалоге с руководством этой страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии, мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Он отметил, что объем помощи России сирийским властям в их борьбе с террористами будет осуществлен после от оценки ситуации.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* и их союзники начали операцию по продвижению из северного Идлиба в сторону городов Алеппо и Хама. В результате этой операции, город Алеппо и его окрестности, включая важные объекты, такие как международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
https://1prime.ru/20241205/rassledovanie-853348770.html
сирия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_47be369dd33ab3b4f0cb16c8ec9d75d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кремль, дмитрий песков, сирия
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, СИРИЯ
Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии, заявил Песков
Песков: Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия активно следит за ситуацией в Сирии и находится в постоянном диалоге с руководством этой страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии, мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Он отметил, что объем помощи России сирийским властям в их борьбе с террористами будет осуществлен после от оценки ситуации.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* и их союзники начали операцию по продвижению из северного Идлиба в сторону городов Алеппо и Хама. В результате этой операции, город Алеппо и его окрестности, включая важные объекты, такие как международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
Бывший боевик из Сирии рассказал, как Киев помогает террористам