https://1prime.ru/20241205/platezhi-853361110.html

Россия развивает собственные решения в сфере платежей, заявил Путин

Россия развивает собственные решения в сфере платежей, заявил Путин - 05.12.2024, ПРАЙМ

Россия развивает собственные решения в сфере платежей, заявил Путин

Россия активно работает над собственными решениями в сфере платежных инструментов, в том числе ведется работа и с партнерами по БРИКС. Об этом заявил президент... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T15:43+0300

2024-12-05T15:43+0300

2024-12-05T15:53+0300

экономика

россия

владимир путин

платежи

брикс

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия активно работает над собственными решениями в сфере платежных инструментов, в том числе ведется работа и с партнерами по БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.Он отметил, что на фоне внешних ограничений и барьеров у бизнеса снижаются возможности использовать западную логистическую, страховую, платежную инфраструктуру. "Мы активно развиваемся здесь. Работаем над собственными решениями, в том числе с коллегами по БРИКС", — сказал он.По словам Путина, данные услуги и сервисы в рамках решений выстраивают на современной технологической базе.

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россия, владимир путин, платежи, брикс