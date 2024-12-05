https://1prime.ru/20241205/platezhi-853361110.html
Россия развивает собственные решения в сфере платежей, заявил Путин
Россия развивает собственные решения в сфере платежей, заявил Путин - 05.12.2024, ПРАЙМ
Россия развивает собственные решения в сфере платежей, заявил Путин
Россия активно работает над собственными решениями в сфере платежных инструментов, в том числе ведется работа и с партнерами по БРИКС. Об этом заявил президент... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:43+0300
2024-12-05T15:43+0300
2024-12-05T15:53+0300
экономика
россия
владимир путин
платежи
брикс
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия активно работает над собственными решениями в сфере платежных инструментов, в том числе ведется работа и с партнерами по БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.Он отметил, что на фоне внешних ограничений и барьеров у бизнеса снижаются возможности использовать западную логистическую, страховую, платежную инфраструктуру. "Мы активно развиваемся здесь. Работаем над собственными решениями, в том числе с коллегами по БРИКС", — сказал он.По словам Путина, данные услуги и сервисы в рамках решений выстраивают на современной технологической базе.
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россия, владимир путин, платежи, брикс
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, платежи, БРИКС
Россия развивает собственные решения в сфере платежей, заявил Путин
Путин: РФ развивает собственные решения в сфере платежей, в том числе в БРИКС
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия активно работает над собственными решениями в сфере платежных инструментов, в том числе ведется работа и с партнерами по БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
Он отметил, что на фоне внешних ограничений и барьеров у бизнеса снижаются возможности использовать западную логистическую, страховую, платежную инфраструктуру.
"Мы активно развиваемся здесь. Работаем над собственными решениями, в том числе с коллегами по БРИКС", — сказал он.
По словам Путина, данные услуги и сервисы в рамках решений выстраивают на современной технологической базе.
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