https://1prime.ru/20241205/polsha-853361490.html
Россия закроет консульство Польши в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД
Россия закроет консульство Польши в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД - 05.12.2024, ПРАЙМ
Россия закроет консульство Польши в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД
Россия приняла решение закрыть Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге с 10 января 2025 года и выслать трех дипломатических сотрудников в ответ на... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:53+0300
2024-12-05T15:53+0300
2024-12-05T15:53+0300
политика
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия приняла решение закрыть Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге с 10 января 2025 года и выслать трех дипломатических сотрудников в ответ на закрытие Генерального консульства России в Познани польскими властями. Об этом говорится в сообщении МИД России."Пятого декабря в МИД России польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на закрытие 30 ноября польскими властями генерального консульства России в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.В министерстве также подчеркнули, что эти действия осуществляются на основе принципа взаимности и что Россия будет принимать жесткие ответные меры на недружественные шаги в отношении страны.В Варшаве в свою очередь отметили, что польская сторона с "безразличием" реагирует на закрытие своего консульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, решение Москвы не стало неожиданностью, отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
https://1prime.ru/20241204/polsha-853313002.html
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россия, польша, консульство
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, консульство
Россия закроет консульство Польши в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД
МИД: Россия закрывает генконсульство Польши в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия приняла решение закрыть Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге с 10 января 2025 года и выслать трех дипломатических сотрудников в ответ на закрытие Генерального консульства России в Познани польскими властями. Об этом говорится в сообщении МИД России.
"Пятого декабря в МИД России польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на закрытие 30 ноября польскими властями генерального консульства России в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
В министерстве также подчеркнули, что эти действия осуществляются на основе принципа взаимности и что Россия будет принимать жесткие ответные меры на недружественные шаги в отношении страны.
В Варшаве в свою очередь отметили, что польская сторона с "безразличием" реагирует на закрытие своего консульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, решение Москвы не стало неожиданностью, отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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