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Путин поручил Счетной палате проанализировать исполнение нацпроектов

Путин поручил Счетной палате проанализировать исполнение нацпроектов - 05.12.2024, ПРАЙМ

Путин поручил Счетной палате проанализировать исполнение нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил Счетной палате проанализировать исполнение национальных... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T14:58+0300

2024-12-05T14:58+0300

2024-12-05T15:49+0300

экономика

россия

владимир путин

счетная палата

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил Счетной палате проанализировать исполнение национальных проектов за период с 2019 по 2024 год. Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.Он предложил наметить дальнейшие шаги в работе по реализации планов развития России."В конце года мы с вами по традиции проводим заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы вместе с членами правительства, руководителями регионов, представителями деловых, научных, общественных объединений проанализировать ход выполнения наших ключевых общенациональных программ. Также чтобы наметить дальнейшие шаги в этой работе", — сказал Путин.Он отметил, что необходимо сделать соответствующие выводы и рекомендации. Российский лидер поручил правительству РФ учесть эти выводы и рекомендации при реализации новых нацпроектов, так как эти меры призваны дать ответ на актуальные вызовы, стоящие перед нашей страной, решить задачи стратегического значения, важные для развития России на долгосрочный период фактически до середины следующего десятилетия. Он добавил, что в рамках такой работы необходимо определить целевые показатели на перспективу и они должны быть не ниже уровня 2024 года.Путин попросил кабмин РФ оперативно изучить все нацпроекты и привести показатели в соответствие с реальным положением дел. Он поручил правительству РФ с регионами проанализировать каждое из проблемных направлений действующих нацпроектов и предложить корректировки в будущие проекты.Глава государства добавил, что работа по национальным проектам несколько затянулась и в регионах пока нет полной картины по поводу федерального финансирования, не получилось в полной мере синхронизировать и увязать друг с другом бюджетный процесс и составление нацпроекта.Кроме того, Путин подчеркнул, что дело не только в суммах и бюджетной дисциплине, что, безусловно, очень важно, но главное, что за исполнением нацпроектов должны следовать видимые результаты, новые детские сады и школы, отремонтированные дороги и коммунальные сети, модернизированные больницы и поликлиники, созданные с нуля современные производства и ликвидированные свалки.По словам президента РФ, согласно текущим опросам, наиболее заметные результаты нацпроектов по мнению россиян достигнуты в дошкольном образовании, состоянии дорог, удобстве получения госуслуг, заявил президент России Владимир Путин.

https://1prime.ru/20241205/dogovor-853354559.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, счетная палата