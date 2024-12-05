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Путин: доля авиарейсов между городами, минуя Москву, превышает 50% - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Путин: доля авиарейсов между городами, минуя Москву, превышает 50%
Путин: доля авиарейсов между городами, минуя Москву, превышает 50% - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин: доля авиарейсов между городами, минуя Москву, превышает 50%
Доля авиарейсов, соединяющих города России, минуя Москву, уже выше 50%, прогресс очевиден, но работы в этом направлении предстоит много, заявил президент России | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:06+0300
2024-12-05T15:18+0300
владимир путин
россия
авиа
авиарейсы
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Доля авиарейсов, соединяющих города России, минуя Москву, уже выше 50%, прогресс очевиден, но работы в этом направлении предстоит много, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. "За счет модернизации аэропортов и развития маршрутной сети укрепляется прямое авиасообщение... Доля авиарейсов, которые соединяют города, минуя Москву, уже превышает 50%... Есть над чем работать, но все-таки прогресс заметен", - сказал президент. По его словам, перелеты по России стали удобнее и быстрее. Пассажирские авиаперевозки 10 месяцев текущего года выросли более чем на 6%, и к концу года могут превысить уровень 2023 года. Сегодняшняя оценка, что авиационная мобильность в ближайшие пять лет не изменится, явно заниженная. "Только за 10 месяцев текущего года авиаперевозки выросли более чем на 6%. А это значит, по итогам года, скорее всего, будут выше уровня 2023 года", - сказал глава государства.
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владимир путин, россия, авиа, авиарейсы
Владимир Путин, РОССИЯ, авиа, авиарейсы
15:06 05.12.2024 (обновлено: 15:18 05.12.2024)
 
Путин: доля авиарейсов между городами, минуя Москву, превышает 50%

Путин: доля авиарейсов между городами РФ, минуя Москву, превышает 50%

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Храброво в Калининграде
Здание международного аэропорта Храброво в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Доля авиарейсов, соединяющих города России, минуя Москву, уже выше 50%, прогресс очевиден, но работы в этом направлении предстоит много, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
"За счет модернизации аэропортов и развития маршрутной сети укрепляется прямое авиасообщение... Доля авиарейсов, которые соединяют города, минуя Москву, уже превышает 50%... Есть над чем работать, но все-таки прогресс заметен", - сказал президент.
По его словам, перелеты по России стали удобнее и быстрее. Пассажирские авиаперевозки 10 месяцев текущего года выросли более чем на 6%, и к концу года могут превысить уровень 2023 года. Сегодняшняя оценка, что авиационная мобильность в ближайшие пять лет не изменится, явно заниженная.
"Только за 10 месяцев текущего года авиаперевозки выросли более чем на 6%. А это значит, по итогам года, скорее всего, будут выше уровня 2023 года", - сказал глава государства.
 
Владимир ПутинРОССИЯавиаавиарейсы
 
 
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