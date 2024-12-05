https://1prime.ru/20241205/putin-853357695.html

Путин объяснил, на что опираются действия и планы властей

Путин объяснил, на что опираются действия и планы властей - 05.12.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил, на что опираются действия и планы властей

Все действия и планы российских властей опираются на реальное положение дел в экономике, заявил президент России Владимир Путин. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T15:10+0300

2024-12-05T15:10+0300

2024-12-05T15:10+0300

владимир путин

россия

экономика рф

экономика россии

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Все действия и планы российских властей опираются на реальное положение дел в экономике, заявил президент России Владимир Путин. "Все наши действия, планы и программы опираются на реальное положение дел в экономике, на объективные тенденции в сфере занятости, в промышленности, в финансах, сфере услуг, других отраслях", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://1prime.ru/20241205/putin-853357051.html

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владимир путин, россия, экономика рф, экономика россии