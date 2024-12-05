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Путин назвал главный вызов для российской экономики - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал главный вызов для российской экономики
Путин назвал главный вызов для российской экономики - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал главный вызов для российской экономики
Главным вызовом для российской экономики в настоящее время является выход на траекторию устойчивого сбалансированного роста, заявил президент России Владимир... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:22+0300
2024-12-05T15:22+0300
владимир путин
совет по стратегическому развитию
москва
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Главным вызовом для российской экономики в настоящее время является выход на траекторию устойчивого сбалансированного роста, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Это совместная задача, решать которую предстоит правительству и Центробанку. "Важно понимать это и соответствующим образом выставить механизмы всей государственной политики, включая денежно-кредитную", - сказал глава государства.При этом России нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственной технологичной продукции и выходить на внешние рынки, закрепляя лидерство в тех или иных сферах, добавил он.В четверг в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
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владимир путин, совет по стратегическому развитию, москва
Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию, МОСКВА
15:22 05.12.2024
 
Путин назвал главный вызов для российской экономики

Путин: главный вызов для экономики РФ - выход на устойчивую траекторию роста

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Главным вызовом для российской экономики в настоящее время является выход на траекторию устойчивого сбалансированного роста, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Это совместная задача, решать которую предстоит правительству и Центробанку. "Важно понимать это и соответствующим образом выставить механизмы всей государственной политики, включая денежно-кредитную", - сказал глава государства.
При этом России нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственной технологичной продукции и выходить на внешние рынки, закрепляя лидерство в тех или иных сферах, добавил он.
В четверг в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
 
Владимир ПутинСовет по стратегическому развитиюМОСКВА
 
 
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