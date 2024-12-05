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Путин назвал главный вызов для российской экономики

Путин назвал главный вызов для российской экономики - 05.12.2024, ПРАЙМ

Путин назвал главный вызов для российской экономики

Главным вызовом для российской экономики в настоящее время является выход на траекторию устойчивого сбалансированного роста, заявил президент России Владимир... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T15:22+0300

2024-12-05T15:22+0300

2024-12-05T15:22+0300

владимир путин

совет по стратегическому развитию

москва

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Главным вызовом для российской экономики в настоящее время является выход на траекторию устойчивого сбалансированного роста, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Это совместная задача, решать которую предстоит правительству и Центробанку. "Важно понимать это и соответствующим образом выставить механизмы всей государственной политики, включая денежно-кредитную", - сказал глава государства.При этом России нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственной технологичной продукции и выходить на внешние рынки, закрепляя лидерство в тех или иных сферах, добавил он.В четверг в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.

москва

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, совет по стратегическому развитию, москва