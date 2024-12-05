https://1prime.ru/20241205/putin-853359105.html
Путин назвал главный вызов для российской экономики
Путин назвал главный вызов для российской экономики - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал главный вызов для российской экономики
Главным вызовом для российской экономики в настоящее время является выход на траекторию устойчивого сбалансированного роста, заявил президент России Владимир... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:22+0300
2024-12-05T15:22+0300
2024-12-05T15:22+0300
владимир путин
совет по стратегическому развитию
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853358301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f8d4b46e8172be9ca42ccbd230e413d.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Главным вызовом для российской экономики в настоящее время является выход на траекторию устойчивого сбалансированного роста, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Это совместная задача, решать которую предстоит правительству и Центробанку. "Важно понимать это и соответствующим образом выставить механизмы всей государственной политики, включая денежно-кредитную", - сказал глава государства.При этом России нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственной технологичной продукции и выходить на внешние рынки, закрепляя лидерство в тех или иных сферах, добавил он.В четверг в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853358301_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_71558b8a8738a54e7776902d68951904.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, совет по стратегическому развитию, москва
Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию, МОСКВА
Путин назвал главный вызов для российской экономики
Путин: главный вызов для экономики РФ - выход на устойчивую траекторию роста
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Главным вызовом для российской экономики в настоящее время является выход на траекторию устойчивого сбалансированного роста, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Это совместная задача, решать которую предстоит правительству и Центробанку. "Важно понимать это и соответствующим образом выставить механизмы всей государственной политики, включая денежно-кредитную", - сказал глава государства.
При этом России нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственной технологичной продукции и выходить на внешние рынки, закрепляя лидерство в тех или иных сферах, добавил он.
В четверг в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.