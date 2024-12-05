https://1prime.ru/20241205/putin-853359229.html

Путин потребовал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки

Путин потребовал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки - 05.12.2024, ПРАЙМ

Путин потребовал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин потребовал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки и существующих лимитах. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T15:26+0300

2024-12-05T15:26+0300

2024-12-05T15:26+0300

недвижимость

владимир путин

минфин

ипотека

льготная ипотека

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин потребовал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки и существующих лимитах. "Вот мы говорим об ипотеке, семейной ипотеке - 2% замечательно, сохранили. Но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты, оказывается, у Минфина на эту семейную ипотеку. По 2%. Ну, давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать", - сказал Путин во время выступления на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, не следует ничего скрывать, "это лучше, чем когда люди приходят, а потом бум, а там нет ни шиша". Перелом демографической ситуации является очень сложной задачей, но нужно сделать все, чтобы добиться выхода на рост рождаемости, добавил он.Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.

https://1prime.ru/20241203/trutnev-853265522.html

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недвижимость, владимир путин, минфин, ипотека, льготная ипотека