https://1prime.ru/20241205/putin-853359229.html
Путин потребовал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки
Путин потребовал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин потребовал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин потребовал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки и существующих лимитах. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:26+0300
2024-12-05T15:26+0300
2024-12-05T15:26+0300
недвижимость
владимир путин
минфин
ипотека
льготная ипотека
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин потребовал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки и существующих лимитах. "Вот мы говорим об ипотеке, семейной ипотеке - 2% замечательно, сохранили. Но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты, оказывается, у Минфина на эту семейную ипотеку. По 2%. Ну, давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать", - сказал Путин во время выступления на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, не следует ничего скрывать, "это лучше, чем когда люди приходят, а потом бум, а там нет ни шиша". Перелом демографической ситуации является очень сложной задачей, но нужно сделать все, чтобы добиться выхода на рост рождаемости, добавил он.Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
https://1prime.ru/20241203/trutnev-853265522.html
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недвижимость, владимир путин, минфин, ипотека, льготная ипотека
Недвижимость, Владимир Путин, Минфин, ипотека, льготная ипотека
Путин потребовал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки
Путин потребовал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин потребовал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки и существующих лимитах.
"Вот мы говорим об ипотеке, семейной ипотеке - 2% замечательно, сохранили. Но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты, оказывается, у Минфина на эту семейную ипотеку. По 2%. Ну, давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать", - сказал Путин во время выступления на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, не следует ничего скрывать, "это лучше, чем когда люди приходят, а потом бум, а там нет ни шиша".
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Перелом демографической ситуации является очень сложной задачей, но нужно сделать все, чтобы добиться выхода на рост рождаемости, добавил он.
Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.