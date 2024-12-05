https://1prime.ru/20241205/putin-853359394.html

Путин призвал обеспечить удобство для рубля в международных расчетах

Путин призвал обеспечить удобство для рубля в международных расчетах - 05.12.2024, ПРАЙМ

Путин призвал обеспечить удобство для рубля в международных расчетах

Следует обеспечить удобство и сократить издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления национальной валюты в подобных... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T15:28+0300

2024-12-05T15:28+0300

2024-12-05T15:28+0300

владимир путин

рубль

расчеты в нацвалютах

международные расчеты

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Следует обеспечить удобство и сократить издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления национальной валюты в подобных операциях, сообщил президент России Владимир Путин. "Нужно обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления роли национальной валюты в таких операциях. Главное, что это востребовано", - сказал он на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://1prime.ru/20241205/putin-853359229.html

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владимир путин, рубль, расчеты в нацвалютах, международные расчеты