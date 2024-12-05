https://1prime.ru/20241205/putin-853359394.html
Путин призвал обеспечить удобство для рубля в международных расчетах
Путин призвал обеспечить удобство для рубля в международных расчетах - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин призвал обеспечить удобство для рубля в международных расчетах
Следует обеспечить удобство и сократить издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления национальной валюты в подобных... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:28+0300
2024-12-05T15:28+0300
2024-12-05T15:28+0300
владимир путин
рубль
расчеты в нацвалютах
международные расчеты
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/24/842802450_0:82:2956:1745_1920x0_80_0_0_344b0a5e7889d6ded233350344639df1.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Следует обеспечить удобство и сократить издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления национальной валюты в подобных операциях, сообщил президент России Владимир Путин. "Нужно обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления роли национальной валюты в таких операциях. Главное, что это востребовано", - сказал он на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://1prime.ru/20241205/putin-853359229.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/24/842802450_260:0:2695:1826_1920x0_80_0_0_764aef5b4320a6858892a3531b0db549.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, рубль, расчеты в нацвалютах, международные расчеты
Владимир Путин, рубль, расчеты в нацвалютах, международные расчеты
Путин призвал обеспечить удобство для рубля в международных расчетах
Путин призвал обеспечить удобство для рубля в международных расчетах
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Следует обеспечить удобство и сократить издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления национальной валюты в подобных операциях, сообщил президент России Владимир Путин.
"Нужно обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления роли национальной валюты в таких операциях. Главное, что это востребовано", - сказал он на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин потребовал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки