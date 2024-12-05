https://1prime.ru/20241205/putin-853360409.html
Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов
Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов - 05.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:38+0300
2024-12-05T15:38+0300
2024-12-05T15:38+0300
михаил мишустин
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов. Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Его задача- наметить цели национального развития на ближайшие пять лет. По словам премьера, паспорта девятнадцати национальных проектов направлены на реализацию национальных целей и программы социально-экономического развития России до 2030 года. Кроме того, в них затронуты другие задачи по укреплению устойчивости экономики и повышению качества жизни граждан в регионах.Глава кабмина отметил, что работа по подготовке нацпроектов шла в тесном контакте с профильными комиссиями Госсовета, парламентариями, экспертным сообществом и бизнесом, в правительстве также ориентировались на обратную связь от граждан.В частности, в нацпроекте "Семья" будет сделан акцент на увеличение числа многодетных семей. Он объединит новые и действующие меры по поддержке родителей с детьми. В рамках нацпроекта по развитию экономики удут стимулировать рост малого и среднего предпринимательства, развивать инфраструктуру промышленных, техно- и бизнес-парков, повышать производительность труда.В рамках новых нацпроектов власти продолжат совершенствовать систему госуслуг внедрять отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и развивать высокоскоростной интернет.Мероприятия по обновлению не менее чем на 20% жилищного фонда и увеличению его доступности на первичном рынке заложены в нацпроект "Инфраструктура для жизни". Продолжится благоустройство городов и поселков, запланированы масштабные проекты дорожного строительства и ремонта.Нацпроект "Эффективная транспортная система" обеспечит к 2030 году почти двукратное увеличение мощности инфраструктуры Единой опорной транспортной сети России.Всего на нацпроекты до 2030 года будет направлено более 53 триллионов рублей из разных источников, сообщил Мишустин. "Все нацпроекты подготовлены к утверждению... Рассчитываем, что, как и планировалось, работа по новым нацпроектам в полном объеме начнется по всей стране – с января следующего года", - сказал премьер-министр.Путин сообщил, что он с Мишустиным находится в постоянном контакте по вопросом нацпроектов, и это будет продолжено в будущем.
https://1prime.ru/20241205/putin-853357051.html
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михаил мишустин, владимир путин, совет по стратегическому развитию
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов.
Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Его задача- наметить цели национального развития на ближайшие пять лет.
По словам премьера, паспорта девятнадцати национальных проектов направлены на реализацию национальных целей и программы социально-экономического развития России до 2030 года. Кроме того, в них затронуты другие задачи по укреплению устойчивости экономики и повышению качества жизни граждан в регионах.
Глава кабмина отметил, что работа по подготовке нацпроектов шла в тесном контакте с профильными комиссиями Госсовета, парламентариями, экспертным сообществом и бизнесом, в правительстве также ориентировались на обратную связь от граждан.
В частности, в нацпроекте "Семья" будет сделан акцент на увеличение числа многодетных семей. Он объединит новые и действующие меры по поддержке родителей с детьми.
Путин поручил Счетной палате проанализировать исполнение нацпроектов
В рамках нацпроекта по развитию экономики удут стимулировать рост малого и среднего предпринимательства, развивать инфраструктуру промышленных, техно- и бизнес-парков, повышать производительность труда.
В рамках новых нацпроектов власти продолжат совершенствовать систему госуслуг внедрять отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и развивать высокоскоростной интернет.
Мероприятия по обновлению не менее чем на 20% жилищного фонда и увеличению его доступности на первичном рынке заложены в нацпроект "Инфраструктура для жизни". Продолжится благоустройство городов и поселков, запланированы масштабные проекты дорожного строительства и ремонта.
Нацпроект "Эффективная транспортная система" обеспечит к 2030 году почти двукратное увеличение мощности инфраструктуры Единой опорной транспортной сети России.
Всего на нацпроекты до 2030 года будет направлено более 53 триллионов рублей из разных источников, сообщил Мишустин.
"Все нацпроекты подготовлены к утверждению... Рассчитываем, что, как и планировалось, работа по новым нацпроектам в полном объеме начнется по всей стране – с января следующего года", - сказал премьер-министр.
Путин сообщил, что он с Мишустиным находится в постоянном контакте по вопросом нацпроектов, и это будет продолжено в будущем.