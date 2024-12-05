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Путин дал поручения кабмину и регионам по итогам совещания по нацпроектам

Путин дал поручения кабмину и регионам по итогам совещания по нацпроектам - 05.12.2024, ПРАЙМ

Путин дал поручения кабмину и регионам по итогам совещания по нацпроектам

Президент Владимир Путин дал ряд поручений по итогам состоявшегося в четверг совещания президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T16:15+0300

2024-12-05T16:15+0300

2024-12-05T16:16+0300

россия

владимир путин

совет по стратегическому развитию

госсовет

игорь шувалов

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МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Президент Владимир Путин дал ряд поручений по итогам состоявшегося в четверг совещания президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По его словам, целевые показатели нацпроектов должны быть основаны на реальном положении дел в российской экономике, и эффект от них должен быть комплексным, а не носить какой-то отраслевой характер. Работа всей системы управления нацпроектами должна быть плановой и основательной."Нацпроекты призваны дать ответ на актуальные вызовы, стоящие перед нашей страной, решить задачи стратегического значения, важные для развития России на долгосрочный период фактически до середины следующего десятилетия", - сказал Путин.Он поручил кабмину проработать с регионами финансирование новых нацпроектов до 2025 года. На сегодняшний день работа несколько затянулась, в регионах пока нет полной картины по поводу федерального финансирования.Все нацпроекты должны послужить, в том числе, созданию комфортной и безопасной среды, в первую очередь, для семей с детьми. Так, нацпроект "Инфраструктура для жизни" предполагает обновление не менее 20% жилого фонда и увеличение его доступности на первичном рынке.Премьер-министром РФ Михаилом Мишустин доложил президенту о готовности паспортов 19 национальных проектов. Их число выросло, поэтому предусмотрено большее количество показателей."Это дополнительная нагрузка на регионы. Готовы еще раз их обсудить совместно с губернаторами и в рамках комиссий Госсовета, чтобы у нас было единое представление о том, как они будут выполняться на местах", - добавил он.Реализовывать нацпроекты планируется с опорой систему управления и мониторинга, которая охватывает все уровни исполнения, от муниципального до федерального, и позволяет учитывать обратную связь от граждан.При этом нацпроекты – это важный, но не единственный инструмент реализации национальных целей. Сейчас разрабатывается Единый план по их достижению, учитывающий все доступные механизмы."На его основе мы создаем комплексную цифровую платформу анализа движения к показателям национальных целей, чтобы отслеживать риски неисполнения и оперативно реагировать", - рассказал Мишустин.Путин поручил правительству вместе с регионами проанализировать каждое из проблемных направлений действующих нацпроектов, а также предложить корректировки в новые проекты. Для этого особое внимание следует уделять обратной связи с гражданами.Глава государства постоянно находится в контакте с Мишустиным по вопросам нацпроектов. Для координации деятельности российских институтов будет создана рабочая группа, которую возглавит председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.Реализация 19 нацпроектов начнется с января по всей стране в полном объеме. Двадцатый национальный проект, направленный на развитие биоэкономики, будет подготовлен к запуску к концу марта. Готовится также профильный нацпроект, который касается ракетно-космической промышленности.Следующий Совет по стратегическому развитию и нацпроектам пройдет в июне.

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Путин: "Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов" Путин: "Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов" 2024-12-05T16:15+0300 true PT1M10S

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россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию, госсовет, игорь шувалов