https://1prime.ru/20241205/putin-853363482.html

Путин рассказал, что определит жизнь России на годы вперед

Путин рассказал, что определит жизнь России на годы вперед - 05.12.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, что определит жизнь России на годы вперед

Происходящее на линии соприкосновения окажет долгосрочное влияние на Россию, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Совета по... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T16:36+0300

2024-12-05T16:36+0300

2024-12-05T16:36+0300

вооружения

россия

владимир путин

сво

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Происходящее на линии соприкосновения окажет долгосрочное влияние на Россию, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум", - подчеркнул российский лидер.Путин также выразил удивление и радость по поводу того, что российские бойцы на фронте сами строят и используют беспилотники. Он подчеркнул, что это свидетельствует о наличии в России специалистов, которые являются мужественными, героическими и хорошо подготовленными.

https://1prime.ru/20241128/svo-853172850.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, сво