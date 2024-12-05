https://1prime.ru/20241205/putin-853363482.html
Путин рассказал, что определит жизнь России на годы вперед
Путин рассказал, что определит жизнь России на годы вперед - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, что определит жизнь России на годы вперед
Происходящее на линии соприкосновения окажет долгосрочное влияние на Россию, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Совета по... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T16:36+0300
2024-12-05T16:36+0300
2024-12-05T16:36+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Происходящее на линии соприкосновения окажет долгосрочное влияние на Россию, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум", - подчеркнул российский лидер.Путин также выразил удивление и радость по поводу того, что российские бойцы на фронте сами строят и используют беспилотники. Он подчеркнул, что это свидетельствует о наличии в России специалистов, которые являются мужественными, героическими и хорошо подготовленными.
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россия, владимир путин, сво
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, СВО
Путин рассказал, что определит жизнь России на годы вперед
Путин: происходящее на линии соприкосновения определит будущее РФ на годы вперед
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Происходящее на линии соприкосновения окажет долгосрочное влияние на Россию, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум", - подчеркнул российский лидер.
Путин также выразил удивление и радость по поводу того, что российские бойцы на фронте сами строят и используют беспилотники. Он подчеркнул, что это свидетельствует о наличии в России специалистов, которые являются мужественными, героическими и хорошо подготовленными.
Российские войска уверенно наступают в зоне СВО, заявил Путин