https://1prime.ru/20241205/putin-853363868.html
Путин попросил остаться трех участников совета по нацпроектам
Путин попросил остаться трех участников совета по нацпроектам - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин попросил остаться трех участников совета по нацпроектам
Президент России Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил остаться председателя Федерации независимых профсоюзов | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T16:40+0300
2024-12-05T16:40+0300
2024-12-05T16:55+0300
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил остаться председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Михаила Шмакова, главу Сбербанка Германа Грефа и своего помощника Владимира Мединского."Я бы попросил Михаила Викторовича Шмакова, Грефа и Мединского Владимира Ростиславовича подойти ко мне", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По итогам совещания глава государства дал ряд поручений правительству и регионам. Они касаются более глубокой проработки целей нацпроектов, их финансирования и особого внимания к росту благосостояния людей. Реализация 19 нацпроектов начнется уже с января 2025 года, еще несколько находятся в стадии подготовки к запуску.
https://1prime.ru/20241205/putin-853363482.html
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владимир путин
Путин попросил остаться трех участников совета по нацпроектам
Путин попросил Шмакова, Грефа и Мединского остаться после совета по нацпроектам
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил остаться председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Михаила Шмакова, главу Сбербанка Германа Грефа и своего помощника Владимира Мединского.
"Я бы попросил Михаила Викторовича Шмакова, Грефа и Мединского Владимира Ростиславовича подойти ко мне", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По итогам совещания глава государства дал ряд поручений правительству и регионам. Они касаются более глубокой проработки целей нацпроектов, их финансирования и особого внимания к росту благосостояния людей.
Реализация 19 нацпроектов начнется уже с января 2025 года, еще несколько находятся в стадии подготовки к запуску.
Путин рассказал, что определит жизнь России на годы вперед