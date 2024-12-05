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Путин попросил остаться трех участников совета по нацпроектам - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Путин попросил остаться трех участников совета по нацпроектам
Путин попросил остаться трех участников совета по нацпроектам - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин попросил остаться трех участников совета по нацпроектам
Президент России Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил остаться председателя Федерации независимых профсоюзов | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T16:40+0300
2024-12-05T16:55+0300
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил остаться председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Михаила Шмакова, главу Сбербанка Германа Грефа и своего помощника Владимира Мединского."Я бы попросил Михаила Викторовича Шмакова, Грефа и Мединского Владимира Ростиславовича подойти ко мне", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По итогам совещания глава государства дал ряд поручений правительству и регионам. Они касаются более глубокой проработки целей нацпроектов, их финансирования и особого внимания к росту благосостояния людей. Реализация 19 нацпроектов начнется уже с января 2025 года, еще несколько находятся в стадии подготовки к запуску.
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владимир путин
Владимир Путин
16:40 05.12.2024 (обновлено: 16:55 05.12.2024)
 
Путин попросил остаться трех участников совета по нацпроектам

Путин попросил Шмакова, Грефа и Мединского остаться после совета по нацпроектам

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
© POOL
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил остаться председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Михаила Шмакова, главу Сбербанка Германа Грефа и своего помощника Владимира Мединского.
"Я бы попросил Михаила Викторовича Шмакова, Грефа и Мединского Владимира Ростиславовича подойти ко мне", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По итогам совещания глава государства дал ряд поручений правительству и регионам. Они касаются более глубокой проработки целей нацпроектов, их финансирования и особого внимания к росту благосостояния людей.
Реализация 19 нацпроектов начнется уже с января 2025 года, еще несколько находятся в стадии подготовки к запуску.
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
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