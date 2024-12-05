https://1prime.ru/20241205/putin-853363868.html

Путин попросил остаться трех участников совета по нацпроектам

Путин попросил остаться трех участников совета по нацпроектам - 05.12.2024, ПРАЙМ

Путин попросил остаться трех участников совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил остаться председателя Федерации независимых профсоюзов | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T16:40+0300

2024-12-05T16:40+0300

2024-12-05T16:55+0300

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853363707_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_45d9e43f7acf37bb41826ed92621b7ec.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил остаться председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Михаила Шмакова, главу Сбербанка Германа Грефа и своего помощника Владимира Мединского."Я бы попросил Михаила Викторовича Шмакова, Грефа и Мединского Владимира Ростиславовича подойти ко мне", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По итогам совещания глава государства дал ряд поручений правительству и регионам. Они касаются более глубокой проработки целей нацпроектов, их финансирования и особого внимания к росту благосостояния людей. Реализация 19 нацпроектов начнется уже с января 2025 года, еще несколько находятся в стадии подготовки к запуску.

https://1prime.ru/20241205/putin-853363482.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин