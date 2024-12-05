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Путин обновил порядок платежей за российский газ для зарубежных покупателей - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин обновил порядок платежей за российский газ для зарубежных покупателей
Путин обновил порядок платежей за российский газ для зарубежных покупателей - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин обновил порядок платежей за российский газ для зарубежных покупателей
Президент РФ Владимир Путин отменил обязательство зарубежных покупателей газа из России платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Об... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T19:31+0300
2024-12-05T19:37+0300
экономика
россия
владимир путин
газпромбанк
ес
поставки газа
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отменил обязательство зарубежных покупателей газа из России платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Об этом говорится в указе главы государства. Данный указ признает утратившим силу пятый абзац пункта 1 указа президента РФ от 30.12.2022 года № 922, согласно которому уполномоченный банк — Газпромбанк — совершает операции по зачислению средств от зарубежного покупателя на специальный счет российского поставщика для расчетов за поставки газа. Вашингтон в конце ноября ввел санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних организаций. Новый указ предусматривает, что расчеты за поставляемый российскими поставщиками природный газ с использованием специальных рублевых счетов типа "К" и специальных валютных счетов типа "К", предусмотренных указом президента РФ от 31.03.2022 года № 172, не производятся впредь до отмены ограничительных мер, введенных применительно к уполномоченному в соответствии с пунктом 2 этого указа банку иностранными государствами и (или) международными организациями, совершающими в отношении России, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Путин в марте 2022 года заявил о переводе в рубли оплаты поставок газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ, установивший новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года. Данный механизм предполагал, что Газпромбанк открывал для иностранного покупателя газа два счета — валютный и рублевый. Покупатель переводил на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку газа, например, евро. Затем банк продавал эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачислял на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществлялись расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
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россия, владимир путин, газпромбанк, ес, поставки газа
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Газпромбанк, ЕС, поставки газа
19:31 05.12.2024 (обновлено: 19:37 05.12.2024)
 
Путин обновил порядок платежей за российский газ для зарубежных покупателей

Путин отменил обязательство покупателей газа из России платить только через ГПБ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отменил обязательство зарубежных покупателей газа из России платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Об этом говорится в указе главы государства.
Данный указ признает утратившим силу пятый абзац пункта 1 указа президента РФ от 30.12.2022 года № 922, согласно которому уполномоченный банк — Газпромбанк — совершает операции по зачислению средств от зарубежного покупателя на специальный счет российского поставщика для расчетов за поставки газа.
Вашингтон в конце ноября ввел санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних организаций.
Новый указ предусматривает, что расчеты за поставляемый российскими поставщиками природный газ с использованием специальных рублевых счетов типа "К" и специальных валютных счетов типа "К", предусмотренных указом президента РФ от 31.03.2022 года № 172, не производятся впредь до отмены ограничительных мер, введенных применительно к уполномоченному в соответствии с пунктом 2 этого указа банку иностранными государствами и (или) международными организациями, совершающими в отношении России, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.
Путин в марте 2022 года заявил о переводе в рубли оплаты поставок газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ, установивший новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года. Данный механизм предполагал, что Газпромбанк открывал для иностранного покупателя газа два счета — валютный и рублевый. Покупатель переводил на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку газа, например, евро. Затем банк продавал эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачислял на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществлялись расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
"Газпром" существенно нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу
2 декабря, 17:30
 
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