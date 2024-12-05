https://1prime.ru/20241205/putin-853369553.html
Путин обновил порядок платежей за российский газ для зарубежных покупателей
Путин обновил порядок платежей за российский газ для зарубежных покупателей - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин обновил порядок платежей за российский газ для зарубежных покупателей
Президент РФ Владимир Путин отменил обязательство зарубежных покупателей газа из России платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Об... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T19:31+0300
2024-12-05T19:31+0300
2024-12-05T19:37+0300
экономика
россия
владимир путин
газпромбанк
ес
поставки газа
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отменил обязательство зарубежных покупателей газа из России платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Об этом говорится в указе главы государства. Данный указ признает утратившим силу пятый абзац пункта 1 указа президента РФ от 30.12.2022 года № 922, согласно которому уполномоченный банк — Газпромбанк — совершает операции по зачислению средств от зарубежного покупателя на специальный счет российского поставщика для расчетов за поставки газа. Вашингтон в конце ноября ввел санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних организаций. Новый указ предусматривает, что расчеты за поставляемый российскими поставщиками природный газ с использованием специальных рублевых счетов типа "К" и специальных валютных счетов типа "К", предусмотренных указом президента РФ от 31.03.2022 года № 172, не производятся впредь до отмены ограничительных мер, введенных применительно к уполномоченному в соответствии с пунктом 2 этого указа банку иностранными государствами и (или) международными организациями, совершающими в отношении России, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Путин в марте 2022 года заявил о переводе в рубли оплаты поставок газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ, установивший новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года. Данный механизм предполагал, что Газпромбанк открывал для иностранного покупателя газа два счета — валютный и рублевый. Покупатель переводил на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку газа, например, евро. Затем банк продавал эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачислял на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществлялись расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
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россия, владимир путин, газпромбанк, ес, поставки газа
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Газпромбанк, ЕС, поставки газа
Путин обновил порядок платежей за российский газ для зарубежных покупателей
Путин отменил обязательство покупателей газа из России платить только через ГПБ
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отменил обязательство зарубежных покупателей газа из России платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Об этом говорится в указе главы государства.
Данный указ признает утратившим силу пятый абзац пункта 1 указа президента РФ от 30.12.2022 года № 922, согласно которому уполномоченный банк — Газпромбанк — совершает операции по зачислению средств от зарубежного покупателя на специальный счет российского поставщика для расчетов за поставки газа.
Вашингтон в конце ноября ввел санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних организаций.
Новый указ предусматривает, что расчеты за поставляемый российскими поставщиками природный газ с использованием специальных рублевых счетов типа "К" и специальных валютных счетов типа "К", предусмотренных указом президента РФ от 31.03.2022 года № 172, не производятся впредь до отмены ограничительных мер, введенных применительно к уполномоченному в соответствии с пунктом 2 этого указа банку иностранными государствами и (или) международными организациями, совершающими в отношении России, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.
Путин в марте 2022 года заявил о переводе в рубли оплаты поставок газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ, установивший новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года. Данный механизм предполагал, что Газпромбанк открывал для иностранного покупателя газа два счета — валютный и рублевый. Покупатель переводил на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку газа, например, евро. Затем банк продавал эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачислял на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществлялись расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
"Газпром" существенно нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу