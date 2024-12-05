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Путин обновил порядок платежей за российский газ для зарубежных покупателей

Путин обновил порядок платежей за российский газ для зарубежных покупателей - 05.12.2024, ПРАЙМ

Путин обновил порядок платежей за российский газ для зарубежных покупателей

Президент РФ Владимир Путин отменил обязательство зарубежных покупателей газа из России платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Об... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T19:31+0300

2024-12-05T19:31+0300

2024-12-05T19:37+0300

экономика

россия

владимир путин

газпромбанк

ес

поставки газа

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отменил обязательство зарубежных покупателей газа из России платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Об этом говорится в указе главы государства. Данный указ признает утратившим силу пятый абзац пункта 1 указа президента РФ от 30.12.2022 года № 922, согласно которому уполномоченный банк — Газпромбанк — совершает операции по зачислению средств от зарубежного покупателя на специальный счет российского поставщика для расчетов за поставки газа. Вашингтон в конце ноября ввел санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних организаций. Новый указ предусматривает, что расчеты за поставляемый российскими поставщиками природный газ с использованием специальных рублевых счетов типа "К" и специальных валютных счетов типа "К", предусмотренных указом президента РФ от 31.03.2022 года № 172, не производятся впредь до отмены ограничительных мер, введенных применительно к уполномоченному в соответствии с пунктом 2 этого указа банку иностранными государствами и (или) международными организациями, совершающими в отношении России, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Путин в марте 2022 года заявил о переводе в рубли оплаты поставок газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ, установивший новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года. Данный механизм предполагал, что Газпромбанк открывал для иностранного покупателя газа два счета — валютный и рублевый. Покупатель переводил на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку газа, например, евро. Затем банк продавал эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачислял на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществлялись расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".

https://1prime.ru/20241202/gazprom-853259590.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, газпромбанк, ес, поставки газа