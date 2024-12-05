https://1prime.ru/20241205/rassledovanie-853348770.html

Бывший боевик из Сирии рассказал, как Киев помогает террористам

Бывший боевик из Сирии рассказал, как Киев помогает террористам - 05.12.2024, ПРАЙМ

Бывший боевик из Сирии рассказал, как Киев помогает террористам

Украинские инструкторы учили захвативших Алеппо и некоторые другие населенные пункты Сирии террористов применению дронов-камикадзе, рассказал агентству РИА... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T11:21+0300

2024-12-05T11:21+0300

2024-12-05T11:21+0300

политика

общество

алеппо

рф

хама

вкс

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84197/06/841970691_0:333:2823:1920_1920x0_80_0_0_fe5d5504c8be156a5ebec56dc8b16a49.jpg

МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Украинские инструкторы учили захвативших Алеппо и некоторые другие населенные пункты Сирии террористов применению дронов-камикадзе, рассказал агентству РИА Новости "перебежчик" из "Хайят Тахрир аш-Шам" ("ХТШ", прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация). Корреспонденты РИА Новости провели расследование, посетив Сирию и побеседовав с участниками событий. Бывший член радикальной организации под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби сообщил, что в свое время передавал разведывательную информацию спецслужбам Сирии, а затем покинул "Хайят Тахрир аш-Шам"* и находится в зоне влияния официального Дамаска."На протяжении долгого периода, больше года, командиры "ХТШ"* осуществляют подготовку (боевиков) по владению легким вооружением, таким как ПКМ, РПГ и другими образцами. А через некоторое время в регион прибыли иностранные офицеры или специалисты", - рассказал агентству Аль-Идлиби. По его словам, инструкторы набрали группу молодых людей для обучения технологиям БПЛА, в частности, работе с дронами-камикадзе. Затем его друг начал показывать видеоролики из зоны СВО, где демонстрировалось применение ВСУ ударных дронов по российским войскам. "После занятий один из полевых командиров "ХТШ"*, он был моим другом, продемонстрировал мне видеоролик, на котором дрон поражает военные объекты. После завершения подготовки мы узнали, что присутствующие эксперты были украинской национальности", - рассказал Аль-Идлиби. Он указал, что целью украинских инструкторов была подготовка специалистов по применению дронов-камикадзе по позициям армии РФ в Сирии. Сотрудник военной компании подтвердил РИА Новости, что боевиков тренируют зарубежные специалисты и инструкторы. "Я сам был на СВО и видел, как там работают беспилотные летательные аппараты. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы. Я могу сделать вывод из этого, что спецслужбы Украины присутствуют в зоне деэскалации Идлиб", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дроны, которые используют боевики, оборудованы приборами ночного видения, как и те, что используют ВСУ в зоне СВО. При этом каждый экземпляр снабжен надписью на английском языке, что нетипично для арабских боевиков.* Запрещенная в России террористическая группировкаПолное расследование о причастности Киева к терроризму в Сирии читайте и смотрите на сайте ria.ru и в Telegram-канале РИА Новости в четверг.

https://1prime.ru/20241202/aleppo-853260720.html

алеппо

рф

хама

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , алеппо, рф, хама, вкс, украина