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В России прогнозируют рост мирового спроса на сталь к 2030 году

В России прогнозируют рост мирового спроса на сталь к 2030 году - 05.12.2024, ПРАЙМ

В России прогнозируют рост мирового спроса на сталь к 2030 году

Мировой спрос на сталь вырастет на 252 миллиона тонн, превысив отметку в 2 миллиарда тонн к 2030 году, при этом около 70% прироста будет обеспечено увеличением... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T00:16+0300

2024-12-05T00:16+0300

2024-12-05T00:16+0300

экономика

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировой спрос на сталь вырастет на 252 миллиона тонн, превысив отметку в 2 миллиарда тонн к 2030 году, при этом около 70% прироста будет обеспечено увеличением спроса и производства в странах Азии, говорится в совместном докладе консалтинговой компании "Яков и партнеры" и Центрального Университета, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. "По нашему прогнозу, на горизонте 2030 года темпы среднегодового роста спроса будут на уровне 2% … к 2030 году спрос вырастет на 252 миллиона тонн, превысив отметку 2 миллиарда тонн. При этом около 70% прироста будет обеспечено ростом спроса и производства азиатскими странами", - говорится в докладе. Согласно оценке авторов исследования, рост спроса на сталь к 2030 году в странах Азии составит примерно 174 миллиона тонн, в Северной Америке - 21 миллион тонн, Африке - 16 миллионов тонн, в СНГ - 12 миллиона тонн, в Европе - 11 миллионов тонн, на Ближнем Востоке - 10 миллионов тонн. Отмечается, что только у одной Индии в планах до 2030 года нарастить производственные мощности на 126 миллиона тонн (на 90% от уровня 2023 года), что при увеличении производства на 25 миллионов тонн только за 2022-2023 годы является выполнимой задачей. С начала 2000-х годов мировое потребление нерафинированной стали выросло в 2,1 раза, до 1,763 миллиарда тонн. Ключевым драйвером роста как спроса, так и потребления был Китай, нарастивший за 2000-2023 голы спрос в шесть раз, со 141 до 896 миллиона тонн, а производство - в восемь раз, со 127 до 1,019 миллиарда тонн, следует из материалов агентства.

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