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Россия в октябре сократила экспорт угля в Японию в восемь раз
Россия в октябре сократила экспорт угля в Японию в восемь раз - 05.12.2024, ПРАЙМ
Россия в октябре сократила экспорт угля в Японию в восемь раз
Россия в октябре сократила экспорт угля в Японию в восемь раз – до 52,6 тысячи тонн с 416 тысяч тонн годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным японского... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T04:16+0300
2024-12-05T04:16+0300
2024-12-05T04:16+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре сократила экспорт угля в Японию в восемь раз – до 52,6 тысячи тонн с 416 тысяч тонн годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным японского статистического ведомства.
По сравнению с предшествующим месяцем динамика тоже была отрицательной: экспорт угля по итогам сентября составлял 108 тысяч тонн. Согласно изученной статистике, Страна восходящего солнца закупает у России только каменный уголь и совсем не импортирует бурый, который характеризуется меньшим содержанием углерода.
Таким образом, Россия потеряла позиции в рейтинге крупнейших поставщиков этого вида топлива в Японию: в октябре прошлого года она занимала в нем пятое место, закрывая 3% импорта, а теперь с долей менее процента опустилась на восьмое.
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промышленность, япония, москва
Энергетика, Экономика, Промышленность, ЯПОНИЯ, МОСКВА
Россия в октябре сократила экспорт угля в Японию в восемь раз
Россия в октябре сократила экспорт угля в Японию в восемь раз
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре сократила экспорт угля в Японию в восемь раз – до 52,6 тысячи тонн с 416 тысяч тонн годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным японского статистического ведомства.
По сравнению с предшествующим месяцем динамика тоже была отрицательной: экспорт угля по итогам сентября составлял 108 тысяч тонн. Согласно изученной статистике, Страна восходящего солнца закупает у России только каменный уголь и совсем не импортирует бурый, который характеризуется меньшим содержанием углерода.
Таким образом, Россия потеряла позиции в рейтинге крупнейших поставщиков этого вида топлива в Японию: в октябре прошлого года она занимала в нем пятое место, закрывая 3% импорта, а теперь с долей менее процента опустилась на восьмое.