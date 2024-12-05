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Россия в октябре сократила экспорт угля в Японию в восемь раз

Россия в октябре сократила экспорт угля в Японию в восемь раз - 05.12.2024, ПРАЙМ

Россия в октябре сократила экспорт угля в Японию в восемь раз

Россия в октябре сократила экспорт угля в Японию в восемь раз – до 52,6 тысячи тонн с 416 тысяч тонн годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным японского... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T04:16+0300

2024-12-05T04:16+0300

2024-12-05T04:16+0300

энергетика

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промышленность

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре сократила экспорт угля в Японию в восемь раз – до 52,6 тысячи тонн с 416 тысяч тонн годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным японского статистического ведомства. По сравнению с предшествующим месяцем динамика тоже была отрицательной: экспорт угля по итогам сентября составлял 108 тысяч тонн. Согласно изученной статистике, Страна восходящего солнца закупает у России только каменный уголь и совсем не импортирует бурый, который характеризуется меньшим содержанием углерода. Таким образом, Россия потеряла позиции в рейтинге крупнейших поставщиков этого вида топлива в Японию: в октябре прошлого года она занимала в нем пятое место, закрывая 3% импорта, а теперь с долей менее процента опустилась на восьмое.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, япония, москва