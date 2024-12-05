Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия изучает возможность инвестиций в модернизацию ж/д в Пакистане - 05.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/rossija-853341814.html
Россия изучает возможность инвестиций в модернизацию ж/д в Пакистане
Россия изучает возможность инвестиций в модернизацию ж/д в Пакистане - 05.12.2024, ПРАЙМ
Россия изучает возможность инвестиций в модернизацию ж/д в Пакистане
РФ изучает возможность инвестиций в модернизацию железной дороги в Пакистане, стороны подписали соответствующий протокол, сообщил РИА Новости министр энергетики | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T07:56+0300
2024-12-05T07:56+0300
бизнес
россия
экономика
пакистан
рф
москва
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853341814.jpg?1733374605
МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. РФ изучает возможность инвестиций в модернизацию железной дороги в Пакистане, стороны подписали соответствующий протокол, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. "Да, есть интерес к инвестициям в железную дорогу Кветта-Тафтан. Российские друзья рассматривают этот вопрос. Да, мы уже подписали протокол для того, чтобы изучить возможность инвестиций и реализовать это в отношении железнодорожной сети (Пакистана - ред.)", - сказал он. Министр также отметил, что проект строительства железной дороги, которая могла бы соединить РФ через железные дороги стран Центральной Азии и Афганистана с Пакистаном, также представляется перспективным в средне- и долгосрочной перспективе. Ранее пакистанское издание Express Tribune сообщило, что Пакистан ожидает от России на сумму порядка 550-660 миллионов долларов инвестиций в модернизацию железной дороги Кветта-Тафтан в провинции Белуджистан. В Москве в начале декабря состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской – министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
пакистан
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, пакистан, рф, москва, сергей цивилев
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ПАКИСТАН, РФ, МОСКВА, Сергей Цивилев
07:56 05.12.2024
 
Россия изучает возможность инвестиций в модернизацию ж/д в Пакистане

Глава Минэнерго Пакистана Легари: Россия изучает возможность инвестиций в модернизацию ж/д

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. РФ изучает возможность инвестиций в модернизацию железной дороги в Пакистане, стороны подписали соответствующий протокол, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари.
"Да, есть интерес к инвестициям в железную дорогу Кветта-Тафтан. Российские друзья рассматривают этот вопрос. Да, мы уже подписали протокол для того, чтобы изучить возможность инвестиций и реализовать это в отношении железнодорожной сети (Пакистана - ред.)", - сказал он.
Министр также отметил, что проект строительства железной дороги, которая могла бы соединить РФ через железные дороги стран Центральной Азии и Афганистана с Пакистаном, также представляется перспективным в средне- и долгосрочной перспективе.
Ранее пакистанское издание Express Tribune сообщило, что Пакистан ожидает от России на сумму порядка 550-660 миллионов долларов инвестиций в модернизацию железной дороги Кветта-Тафтан в провинции Белуджистан.
В Москве в начале декабря состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской – министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПАКИСТАНРФМОСКВАСергей Цивилев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала