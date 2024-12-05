https://1prime.ru/20241205/rossija-853341814.html

Россия изучает возможность инвестиций в модернизацию ж/д в Пакистане

Россия изучает возможность инвестиций в модернизацию ж/д в Пакистане - 05.12.2024, ПРАЙМ

Россия изучает возможность инвестиций в модернизацию ж/д в Пакистане

РФ изучает возможность инвестиций в модернизацию железной дороги в Пакистане, стороны подписали соответствующий протокол, сообщил РИА Новости министр энергетики | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T07:56+0300

2024-12-05T07:56+0300

2024-12-05T07:56+0300

бизнес

россия

экономика

пакистан

рф

москва

сергей цивилев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853341814.jpg?1733374605

МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. РФ изучает возможность инвестиций в модернизацию железной дороги в Пакистане, стороны подписали соответствующий протокол, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. "Да, есть интерес к инвестициям в железную дорогу Кветта-Тафтан. Российские друзья рассматривают этот вопрос. Да, мы уже подписали протокол для того, чтобы изучить возможность инвестиций и реализовать это в отношении железнодорожной сети (Пакистана - ред.)", - сказал он. Министр также отметил, что проект строительства железной дороги, которая могла бы соединить РФ через железные дороги стран Центральной Азии и Афганистана с Пакистаном, также представляется перспективным в средне- и долгосрочной перспективе. Ранее пакистанское издание Express Tribune сообщило, что Пакистан ожидает от России на сумму порядка 550-660 миллионов долларов инвестиций в модернизацию железной дороги Кветта-Тафтан в провинции Белуджистан. В Москве в начале декабря состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской – министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

пакистан

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, пакистан, рф, москва, сергей цивилев