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Россия изучает возможность инвестиций в модернизацию ж/д в Пакистане
Россия изучает возможность инвестиций в модернизацию ж/д в Пакистане - 05.12.2024, ПРАЙМ
Россия изучает возможность инвестиций в модернизацию ж/д в Пакистане
РФ изучает возможность инвестиций в модернизацию железной дороги в Пакистане, стороны подписали соответствующий протокол, сообщил РИА Новости министр энергетики | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T07:56+0300
2024-12-05T07:56+0300
2024-12-05T07:56+0300
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МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. РФ изучает возможность инвестиций в модернизацию железной дороги в Пакистане, стороны подписали соответствующий протокол, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари.
"Да, есть интерес к инвестициям в железную дорогу Кветта-Тафтан. Российские друзья рассматривают этот вопрос. Да, мы уже подписали протокол для того, чтобы изучить возможность инвестиций и реализовать это в отношении железнодорожной сети (Пакистана - ред.)", - сказал он.
Министр также отметил, что проект строительства железной дороги, которая могла бы соединить РФ через железные дороги стран Центральной Азии и Афганистана с Пакистаном, также представляется перспективным в средне- и долгосрочной перспективе.
Ранее пакистанское издание Express Tribune сообщило, что Пакистан ожидает от России на сумму порядка 550-660 миллионов долларов инвестиций в модернизацию железной дороги Кветта-Тафтан в провинции Белуджистан.
В Москве в начале декабря состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской – министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
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бизнес, россия, пакистан, рф, москва, сергей цивилев
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ПАКИСТАН, РФ, МОСКВА, Сергей Цивилев
Россия изучает возможность инвестиций в модернизацию ж/д в Пакистане
Глава Минэнерго Пакистана Легари: Россия изучает возможность инвестиций в модернизацию ж/д
МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. РФ изучает возможность инвестиций в модернизацию железной дороги в Пакистане, стороны подписали соответствующий протокол, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари.
"Да, есть интерес к инвестициям в железную дорогу Кветта-Тафтан. Российские друзья рассматривают этот вопрос. Да, мы уже подписали протокол для того, чтобы изучить возможность инвестиций и реализовать это в отношении железнодорожной сети (Пакистана - ред.)", - сказал он.
Министр также отметил, что проект строительства железной дороги, которая могла бы соединить РФ через железные дороги стран Центральной Азии и Афганистана с Пакистаном, также представляется перспективным в средне- и долгосрочной перспективе.
Ранее пакистанское издание Express Tribune сообщило, что Пакистан ожидает от России на сумму порядка 550-660 миллионов долларов инвестиций в модернизацию железной дороги Кветта-Тафтан в провинции Белуджистан.
В Москве в начале декабря состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской – министр энергетики РФ Сергей Цивилев.