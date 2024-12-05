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Россияне стали чаще заказывать доставку еды в поезда

Россияне стали чаще заказывать доставку еды в поезда - 05.12.2024, ПРАЙМ

Россияне стали чаще заказывать доставку еды в поезда

Россияне этой осенью в 2,5 раза чаще заказывали доставку еды в поезда, чем год назад, больше всего спрос вырос на блюда русской и итальянской кухонь и фастфуд,... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T07:02+0300

2024-12-05T07:02+0300

2024-12-05T07:02+0300

бизнес

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россияне этой осенью в 2,5 раза чаще заказывали доставку еды в поезда, чем год назад, больше всего спрос вырос на блюда русской и итальянской кухонь и фастфуд, говорится в исследовании сервиса доставки еды к поездам и самолетам "ЕдуЕм", которое есть у РИА Новости. "Мы видим, что, несмотря на существенный рост цен на некоторые блюда, люди не только не отказываются от вкусного питания в поездах, но и заказывают доставку чаще. По нашим данным, за год число заказов выросло в 2,5 раза. И сегодня это уже не только привычная пицца, паста или шаурма, но и настоящие гастроизыски. Например, этой осенью путешественники заказывали в дорогу сугудай из форели в гвоздичном маринаде или томленные в домашней сметане язычки кроликов", - приводятся в исследовании слова основателя сервиса Владимира Сердюкова. По данным аналитиков, больше всего спрос вырос на русскую кухню - такие блюда, как солянка, борщ, пельмени, куриный суп, стали заказывать в три раза чаще. Также существенный рост показали итальянская кухня (пицца, пасты, лазанья) - в 2,7 раза и фастфуд (бургеры, картофель-фри, донеры, шаурма) - в 2,5 раза. При этом средний чек на заказ питания в поезда этой осенью за год вырос на 7%. Так, в этом году путешественники отдавали за обед или ужин в среднем 1774 рубля, тогда как годом ранее - 1659 рублей. А самыми популярными для заказа еды в поезда у путешественников стали маршруты: Москва - Адлер, Москва - Сочи, Санкт-Петербург - Кисловодск, Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону и Москва - Симферополь. Аналитики также выяснили, что за год россияне кардинально изменили свои предпочтения в еде. Так, из пяти самых популярных блюд осени 2023 года в нынешнем списке бестселлеров осталось лишь спагетти карбонара. Первенство в этом году принадлежит солянке (330 рублей), на втором месте - пицца "Маргарита" (310 рублей), на третьем - картофель фри (109 рублей), далее идут шаурма (350 рублей) и спагетти карбонара (399 рублей). Тогда как осенью прошлого года в пятерке лидеров, помимо карбонары, были борщ, пицца пепперони, удон с курицей и роллы "Филадельфия". "Сильней всего за год из топ-5 выросла в цене шаурма - сразу на 34,6%, с 260 до 350 рублей. Меньше всего - картофель фри, он вырос в цене лишь на 10%", - рассказали в сервисе.

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бизнес, россия, общество , москва, санкт-петербург, адлер