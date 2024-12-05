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"Переживет их обоих". На Западе высказались о будущем России - 05.12.2024, ПРАЙМ
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"Переживет их обоих". На Западе высказались о будущем России
"Переживет их обоих". На Западе высказались о будущем России - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Переживет их обоих". На Западе высказались о будущем России
Россия сможет пережить Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз (ЕС), написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T12:11+0300
2024-12-05T12:11+0300
политика
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия сможет пережить Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз (ЕС), написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Украина никогда не присоединится к НАТО или ЕС. Никогда. Суверенная, независимая и возрождающаяся Россия переживет их обоих", — подчеркнул он.Боуз также заметил, что организация БРИКС будет неприкасаемой для США в будущем.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность прекратить огонь и отказаться от некоторых территорий в обмен на членство в НАТО.Президент России Владимир Путин также заявил, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности российской стороны.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, ЕС
12:11 05.12.2024
 
"Переживет их обоих". На Западе высказались о будущем России

Журналист Боуз: независимая Россия переживет НАТО и Евросоюз

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия сможет пережить Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз (ЕС), написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Украина никогда не присоединится к НАТО или ЕС. Никогда. Суверенная, независимая и возрождающаяся Россия переживет их обоих", — подчеркнул он.
Боуз также заметил, что организация БРИКС будет неприкасаемой для США в будущем.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность прекратить огонь и отказаться от некоторых территорий в обмен на членство в НАТО.
Президент России Владимир Путин также заявил, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности российской стороны.
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