https://1prime.ru/20241205/rossiya-853350770.html

"Переживет их обоих". На Западе высказались о будущем России

"Переживет их обоих". На Западе высказались о будущем России - 05.12.2024, ПРАЙМ

"Переживет их обоих". На Западе высказались о будущем России

Россия сможет пережить Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз (ЕС), написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 05.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-05T12:11+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия сможет пережить Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз (ЕС), написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Украина никогда не присоединится к НАТО или ЕС. Никогда. Суверенная, независимая и возрождающаяся Россия переживет их обоих", — подчеркнул он.Боуз также заметил, что организация БРИКС будет неприкасаемой для США в будущем.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность прекратить огонь и отказаться от некоторых территорий в обмен на членство в НАТО.Президент России Владимир Путин также заявил, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности российской стороны.

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