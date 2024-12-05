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"Ростех" нарастит поставку комплектующих для двигателей самолета Superjet

"Ростех" нарастит поставку комплектующих для двигателей самолета Superjet - 05.12.2024, ПРАЙМ

"Ростех" нарастит поставку комплектующих для двигателей самолета Superjet

Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" (входит в "Ростех") до 2028 года планирует почти вдвое увеличить поставки комплектов для ПД-8,... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T13:50+0300

2024-12-05T13:50+0300

2024-12-05T14:02+0300

россия

ростех

sukhoi superjet

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" (входит в "Ростех") до 2028 года планирует почти вдвое увеличить поставки комплектов для ПД-8, применяемых в Superjet, для ПД-14 к МС-21 - в 8 раз, сообщила госкорпорация."Технология" производит из композитов элементы современных авиадвигателей - звукопоглощающие и прирабатываемые панели. До 2028 года производитель планирует почти в 2 раза увеличить поставки комплектов для ПД-8, для ПД-14 - в 8 раз", - говорится в сообщении.Как рассказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, предприятие ведет работы сразу по нескольким важнейшим направлениям. Например, решает задачу по обеспечению российского авиастроения полимерными и алюминиевыми силовыми сотовыми заполнителями."Такой материал, с одной стороны, позволяет уменьшить вес воздушного судна, с другой - дает необходимую прочность. Здесь уже есть значительные успехи - с 2021 года "Технология" увеличила объемы производства более чем в 3 раза", - сказал Чемезов.Кроме того, "Технология" выпускает остекление для гражданских авиалайнеров. До 2028 года планируется увеличить объемы производства изделий для Superjet, в 2,5 раза, для МС-21 - более чем в 11 раз. Всего специалисты "Технологии" разработали более 100 видов изделий для авиационной техники.

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россия, ростех, sukhoi superjet