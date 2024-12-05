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"Ростелеком" может потратить вдвое больше на обслуживание долга - 05.12.2024, ПРАЙМ
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"Ростелеком" может потратить вдвое больше на обслуживание долга
"Ростелеком" может потратить вдвое больше на обслуживание долга - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Ростелеком" может потратить вдвое больше на обслуживание долга
"Ростелеком" может потратить вдвое больше на обслуживание долга в 2024 году - ожидаются расходы в 85 миллиардов рублей против 45 миллиардов в прошлом году, это... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T03:07+0300
2024-12-05T03:07+0300
бизнес
экономика
москва
михаил осеевский
ростелеком
втб
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. "Ростелеком" может потратить вдвое больше на обслуживание долга в 2024 году - ожидаются расходы в 85 миллиардов рублей против 45 миллиардов в прошлом году, это приведет к сокращению прибыли, рассказал РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!". "Расходы на обслуживание долга всех компаний, кто использовал кредитное плечо, вырастут. Несмотря на то, что у нас в этом году увеличивается операционная прибыль, тем не менее темпы роста расходов на обслуживание долга, они гораздо больше. Могу вам сказать, что если в прошлом году наши расходы на обслуживание долга были 45 миллиардов, в этом, наверное, будут 85. И это, конечно, приведет к тому, что прибыль по итогам года будет меньше", - сказал Осеевский. В следующем году из-за высокой ключевой ставки расходы увеличатся еще больше, добавил он. Как следствие - сокращение инвестиционной программы для обеспечения финансовой стабильности. Инвестпрограмма на 2025 год пока не утверждена. "Мы ее вносим сейчас на совет директоров… Будет рассмотрена в конце декабря", - добавил глава "Ростелекома". Ранее, в ноябре, Осеевский сообщал журналистам, что компания планирует серьезно сократить капитальные затраты на фоне текущей стоимости заимствований для того, чтобы остаться в положительном денежном потоке.
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192
40
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бизнес, москва, михаил осеевский, ростелеком, втб
Бизнес, Экономика, МОСКВА, Михаил Осеевский, Ростелеком, ВТБ
03:07 05.12.2024
 
"Ростелеком" может потратить вдвое больше на обслуживание долга

Глава "Ростелекома" Осеевский: компания может потратить вдвое больше на обслуживание долга

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. "Ростелеком" может потратить вдвое больше на обслуживание долга в 2024 году - ожидаются расходы в 85 миллиардов рублей против 45 миллиардов в прошлом году, это приведет к сокращению прибыли, рассказал РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".
"Расходы на обслуживание долга всех компаний, кто использовал кредитное плечо, вырастут. Несмотря на то, что у нас в этом году увеличивается операционная прибыль, тем не менее темпы роста расходов на обслуживание долга, они гораздо больше. Могу вам сказать, что если в прошлом году наши расходы на обслуживание долга были 45 миллиардов, в этом, наверное, будут 85. И это, конечно, приведет к тому, что прибыль по итогам года будет меньше", - сказал Осеевский.
В следующем году из-за высокой ключевой ставки расходы увеличатся еще больше, добавил он. Как следствие - сокращение инвестиционной программы для обеспечения финансовой стабильности.
Инвестпрограмма на 2025 год пока не утверждена. "Мы ее вносим сейчас на совет директоров… Будет рассмотрена в конце декабря", - добавил глава "Ростелекома".
Ранее, в ноябре, Осеевский сообщал журналистам, что компания планирует серьезно сократить капитальные затраты на фоне текущей стоимости заимствований для того, чтобы остаться в положительном денежном потоке.
 
ЭкономикаБизнесМОСКВАМихаил ОсеевскийРостелекомВТБ
 
 
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