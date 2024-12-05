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Предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет, заявил Новак - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/rubl-853360112.html
Предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет, заявил Новак
Предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет, заявил Новак - 05.12.2024, ПРАЙМ
Предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет, заявил Новак
Предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет, после периода волатильности курс нацвалюты ищет точку равновесия, считает вице-премьер России Александр Новак. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:36+0300
2024-12-05T15:40+0300
экономика
россия
александр новак
рубль
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет, после периода волатильности курс нацвалюты ищет точку равновесия, считает вице-премьер России Александр Новак."На мой взгляд, сейчас для этого нет предпосылок", - сказал Новак на вопрос журналистов о том, есть ли тенденции на дальнейшее ослабление рубля.Вице-премьер отметил, что курс национальной валюты определяет рынок - спрос и предложение."Сейчас, мне кажется, он находит постепенно точку равновесия. Был всплеск, сейчас он находит точку равновесия. Каждый день мы видим небольшое укрепление. Посмотрим, на каком уровне он сбалансируется", - добавил Новак.Официальный курс доллара от ЦБ РФ с начала сентября рос от уровня 88,61 рубля до максимума с марта 2022 года в 109,58 рубля (+23,7%) – в конце ноября, после чего начал постепенно восстанавливать позиции. На четверг он составляет 104,24 рубля.
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россия, александр новак, рубль
Экономика, РОССИЯ, Александр Новак, рубль
15:36 05.12.2024 (обновлено: 15:40 05.12.2024)
 
Предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет, заявил Новак

Новак: предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНаграждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет, после периода волатильности курс нацвалюты ищет точку равновесия, считает вице-премьер России Александр Новак.
"На мой взгляд, сейчас для этого нет предпосылок", - сказал Новак на вопрос журналистов о том, есть ли тенденции на дальнейшее ослабление рубля.
Вице-премьер отметил, что курс национальной валюты определяет рынок - спрос и предложение.
"Сейчас, мне кажется, он находит постепенно точку равновесия. Был всплеск, сейчас он находит точку равновесия. Каждый день мы видим небольшое укрепление. Посмотрим, на каком уровне он сбалансируется", - добавил Новак.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ с начала сентября рос от уровня 88,61 рубля до максимума с марта 2022 года в 109,58 рубля (+23,7%) – в конце ноября, после чего начал постепенно восстанавливать позиции. На четверг он составляет 104,24 рубля.
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