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Силуанов рассказал, когда ситуация с курсом рубля "будет в порядке"
Силуанов рассказал, когда ситуация с курсом рубля "будет в порядке" - 05.12.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, когда ситуация с курсом рубля "будет в порядке"
Текущая ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против Газпромбанка, "неделя-две и все будет в порядке", заявил журналистам министр финансов России... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T16:01+0300
2024-12-05T16:01+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Текущая ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против Газпромбанка, "неделя-две и все будет в порядке", заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. "Речь идет о том, что вся эта ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка – участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка. Сейчас вся эта ситуация стабилизируется. Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две и все будет в порядке", - заявил министр. Однако он не уточнил, какой именно уровень курса рубля имеет в виду. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
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россия, рубль, минфин
Экономика, РОССИЯ, рубль, Минфин
Силуанов рассказал, когда ситуация с курсом рубля "будет в порядке"
Силуанов: ситуация с курсом рубля "будет в порядке" через неделю-две
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Текущая ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против Газпромбанка, "неделя-две и все будет в порядке", заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
"Речь идет о том, что вся эта ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка – участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка. Сейчас вся эта ситуация стабилизируется. Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две и все будет в порядке", - заявил министр. Однако он не уточнил, какой именно уровень курса рубля имеет в виду.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
В ЦБ заявили о готовности платформы цифрового рубля к увеличению нагрузки