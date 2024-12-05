https://1prime.ru/20241205/rubl-853362233.html

Силуанов рассказал, когда ситуация с курсом рубля "будет в порядке"

Силуанов рассказал, когда ситуация с курсом рубля "будет в порядке" - 05.12.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, когда ситуация с курсом рубля "будет в порядке"

Текущая ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против Газпромбанка, "неделя-две и все будет в порядке", заявил журналистам министр финансов России... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T16:01+0300

2024-12-05T16:01+0300

2024-12-05T16:01+0300

экономика

россия

рубль

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_590e16d571364636121d6aa1435215e2.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Текущая ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против Газпромбанка, "неделя-две и все будет в порядке", заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. "Речь идет о том, что вся эта ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка – участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка. Сейчас вся эта ситуация стабилизируется. Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две и все будет в порядке", - заявил министр. Однако он не уточнил, какой именно уровень курса рубля имеет в виду. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.

https://1prime.ru/20241205/tsb-853362002.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рубль, минфин