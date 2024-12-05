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ВАРПЭ: Британия признала зависимость от российской рыбы
ВАРПЭ: Британия признала зависимость от российской рыбы - 05.12.2024, ПРАЙМ
ВАРПЭ: Британия признала зависимость от российской рыбы
Власти Великобритании решили не вводить новые пошлины на поставки рыбной продукции из России, признав свою зависимость от российской рыбы. Об этом агентству РИА | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T10:18+0300
2024-12-05T10:18+0300
2024-12-05T10:18+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Власти Великобритании решили не вводить новые пошлины на поставки рыбной продукции из России, признав свою зависимость от российской рыбы. Об этом агентству РИА Новости сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).Великобритания установила автономные тарифные квоты (ATQ), позволяющие ввозить определенные виды рыбы без пошлины. Однако российские производители рыбной продукции не получили это преимущество, так как Великобритания ввела пошлину на рыбу и морепродукты из России.В результате прямые поставки российской рыбы в Великобританию сократились. Однако продукция, произведенная из российского сырья в третьих странах, все еще может быть ввезена без пошлины. Это привело к изменению логистики и повышению цен на рыбу, что негативно сказывается на доступности британских блюд.Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев отметил, что прямые поставки российской рыбы в Великобританию все же увеличились. В 2024 году Великобритания импортировала 541,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов на сумму 2,65 миллиарда фунтов стерлингов.
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россия, великобритания, рыба
Экономика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, рыба
ВАРПЭ: Британия признала зависимость от российской рыбы
ВАРПЭ: Британия признала зависимость от российской рыбы отказом от новых пошлин
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Власти Великобритании решили не вводить новые пошлины на поставки рыбной продукции из России, признав свою зависимость от российской рыбы. Об этом агентству РИА Новости сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).
Великобритания установила автономные тарифные квоты (ATQ), позволяющие ввозить определенные виды рыбы без пошлины. Однако российские производители рыбной продукции не получили это преимущество, так как Великобритания ввела пошлину на рыбу и морепродукты из России.
В результате прямые поставки российской рыбы в Великобританию сократились. Однако продукция, произведенная из российского сырья в третьих странах, все еще может быть ввезена без пошлины. Это привело к изменению логистики и повышению цен на рыбу, что негативно сказывается на доступности британских блюд.
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев отметил, что прямые поставки российской рыбы в Великобританию все же увеличились. В 2024 году Великобритания импортировала 541,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов на сумму 2,65 миллиарда фунтов стерлингов.
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