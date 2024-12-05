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Российский рынок акций снижается на старте торгов

Российский рынок акций снижается на старте торгов - 05.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается на старте торгов

Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается, следует из данных Московской биржи. | 05.12.2024, ПРАЙМ

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экономика

россия

российский рынок акций

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижался на 0,74%, до 2467,33 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,93%, до 792,26 пункта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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