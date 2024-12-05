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Российский рынок акций снижается на старте торгов
Российский рынок акций снижается на старте торгов - 05.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается на старте торгов
Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается, следует из данных Московской биржи. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T10:06+0300
2024-12-05T10:06+0300
2024-12-05T10:09+0300
экономика
россия
российский рынок акций
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижался на 0,74%, до 2467,33 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,93%, до 792,26 пункта.
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россия, российский рынок акций
Экономика, РОССИЯ, российский рынок акций
Российский рынок акций снижается на старте торгов
Российский рынок акций на старте торгов снижается на 0,48%
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижался на 0,74%, до 2467,33 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,93%, до 792,26 пункта.