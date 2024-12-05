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Россия остается важным рынком для европейских компаний, заявили в АЕБ - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия остается важным рынком для европейских компаний, заявили в АЕБ
Россия остается важным рынком для европейских компаний, заявили в АЕБ - 05.12.2024, ПРАЙМ
Россия остается важным рынком для европейских компаний, заявили в АЕБ
Россия остается важным рынком для европейских компаний, они не хотят терять свою нишу, заявил РИА Новости замглавы Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Филипп... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T14:09+0300
2024-12-05T14:09+0300
экономика
россия
бизнес
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РАС-АЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – ПРАЙМ. Россия остается важным рынком для европейских компаний, они не хотят терять свою нишу, заявил РИА Новости замглавы Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Филипп Пегорье на полях XVII Веронского Евразийского экономического форума. По его словам, площадка форума позволяет российскому и европейскому бизнесу встретиться и обсудить текущую ситуацию и новые возможности взаимодействия. "Европейские компании являются самым важным инвестором в России и Евразийском Союзе, еще многие из них остаются, и мы должны найти возможность продолжать работу", - сказал Пегорье. "Здесь на форуме, от многих российских стейкхолдеров мы получаем понятие, что интересы взаимные", - добавил он. Он напомнил, что из-за санкций многие отрасли российской экономики оказались закрытыми для европейского бизнеса, однако там, где возможность есть, например, в здравоохранении, интерес большой. "Европейский бизнес старается не уходить из России - если уходят, им плохо, очень жаль. Но если есть обязательства из-за санкций, они должны уходить. Но если они могут найти решение, как остаться, они предпочитают остаться", - заключил замглавы АЕБ.
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россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
14:09 05.12.2024
 
Россия остается важным рынком для европейских компаний, заявили в АЕБ

АЕБ: РФ остается важным рынком для европейских компаний, они не хотят уходить

© fotolia.com / lichtmeisterДоговор
Договор - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© fotolia.com / lichtmeister
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РАС-АЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – ПРАЙМ. Россия остается важным рынком для европейских компаний, они не хотят терять свою нишу, заявил РИА Новости замглавы Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Филипп Пегорье на полях XVII Веронского Евразийского экономического форума.
По его словам, площадка форума позволяет российскому и европейскому бизнесу встретиться и обсудить текущую ситуацию и новые возможности взаимодействия.
"Европейские компании являются самым важным инвестором в России и Евразийском Союзе, еще многие из них остаются, и мы должны найти возможность продолжать работу", - сказал Пегорье.
"Здесь на форуме, от многих российских стейкхолдеров мы получаем понятие, что интересы взаимные", - добавил он.
Он напомнил, что из-за санкций многие отрасли российской экономики оказались закрытыми для европейского бизнеса, однако там, где возможность есть, например, в здравоохранении, интерес большой.
"Европейский бизнес старается не уходить из России - если уходят, им плохо, очень жаль. Но если есть обязательства из-за санкций, они должны уходить. Но если они могут найти решение, как остаться, они предпочитают остаться", - заключил замглавы АЕБ.
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