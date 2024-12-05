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Чебесков рассказал о драйверах роста капитализации фондового рынка

Чебесков рассказал о драйверах роста капитализации фондового рынка - 05.12.2024, ПРАЙМ

Чебесков рассказал о драйверах роста капитализации фондового рынка

Ключевыми драйверами для достижения задачи по повышению капитализации фондового рынка РФ будут рост капитализации самих компаний и их числа на рынке, но... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T15:56+0300

2024-12-05T15:56+0300

2024-12-05T15:56+0300

экономика

россия

рынок

минфин

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Ключевыми драйверами для достижения задачи по повышению капитализации фондового рынка РФ будут рост капитализации самих компаний и их числа на рынке, но золотого правила нет, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков на 15-ом инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет". Президент РФ Владимир Путин накануне на пленарной сессии форума заявил, что Россия продолжит укреплять рынок капитала, поддерживать выход компаний на биржу. В майском указе Путина говорится, что капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. Как отмечал глава государства в послании Федеральному собранию, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций - его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем. "Золотого решения у нас нет. Но когда у нас стоит задача, чтобы капитализация фондового рынка росла опережающими темпами по отношению к ВВП, а именно такая задача стоит, чтобы отношение капитализации к ВВП выросло в 66%, то у нас, наверное, есть два ключевых драйвера в целом, как этого можно достичь", - сказал Чебесков на вопрос о мерах поддержки компаний для выхода на IPO. "Мы предполагаем, - и мы не лезем в экономику отдельных отраслей, это уже задача бизнеса, - предполагаем, что прибыль компаний будет расти примерно с темпами ВВП, это довольно надежное базовое предположение. Тогда что нам нужно сделать? У нас есть первое, это расширение, увеличение мультипликатора к прибыли, то есть капитализация к прибыли компании, этот мультипликатор должен расти. И второе - чтобы у нас было больше компаний на рынке. В расчетах есть такой небольшой трюк, даже если компания выходит на рынок и всего 5% размещает, то вся капитализация компании рассчитывается в целом в мультипликаторе капитализации", - отметил Чебесков. По его словам, вопрос увеличения мультипликатора самый сложный, потому что речь идет про инвестклимат, корпоративное управление и раскрытие информации. Как пояснил замминистра, это все в совокупности содержит информацию в одной цифре - в этом мультипликаторе. "И как сделать так, чтобы он рос, тут точно нет ни одного золотого решения. И это тоже не только Минфин и ЦБ, которые должны над этим работать, потому что это же работа отраслевых министерств, правоохранительных органов тоже. Это защита прав инвесторов по всему спектру направлений. В этом плане задача очень сложная", - резюмировал Чебесков.

https://1prime.ru/20241205/rynok-853345690.html

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россия, рынок, минфин