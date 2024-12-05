https://1prime.ru/20241205/rynok-853368336.html
Российский рынок акций вырос на 1,01%
Российский рынок акций вырос на 1,01% - 05.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 1,01%
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 1%, следует из данных Московской биржи. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T18:54+0300
2024-12-05T18:54+0300
2024-12-05T18:59+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 1%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,01%, до 2510,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 5,36%, до 842,54 пункта, долларовый РТС - на 1,85%, до 765,08 пункта.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций вырос на 1,01%
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи вырос на 1,01%, до 2510,83 пункта
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 1%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,01%, до 2510,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 5,36%, до 842,54 пункта, долларовый РТС - на 1,85%, до 765,08 пункта.
На Мосбирже оценили роль конвертируемых облигаций