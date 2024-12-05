https://1prime.ru/20241205/rynok-853368336.html

Российский рынок акций вырос на 1,01%

Российский рынок акций вырос на 1,01% - 05.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на 1,01%

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 1%, следует из данных Московской биржи. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T18:54+0300

2024-12-05T18:54+0300

2024-12-05T18:59+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 1%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,01%, до 2510,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 5,36%, до 842,54 пункта, долларовый РТС - на 1,85%, до 765,08 пункта.

https://1prime.ru/20241205/mosbirzha-853356312.html

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс