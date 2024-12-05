https://1prime.ru/20241205/sammit-853367665.html

Путин рассказал, что обсудят на неформальном саммите СНГ в декабре

Путин рассказал, что обсудят на неформальном саммите СНГ в декабре - 05.12.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, что обсудят на неформальном саммите СНГ в декабре

Президент РФ Владимир Путин сообщил на форуме гражданского участия "Мы вместе", что в ходе неформального саммита СНГ в декабре участники в том числе будут... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T18:29+0300

2024-12-05T18:29+0300

2024-12-05T18:29+0300

россия

владимир путин

снг

волонтеры

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил на форуме гражданского участия "Мы вместе", что в ходе неформального саммита СНГ в декабре участники в том числе будут обсуждать меры по поддержке волонтеров. "Скоро у нас неформальный саммит будет СНГ, уже традиционный, предновогодний. Обязательно тоже поговорим и на эту тему, подумаем все вместе о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы поддержать вашу работу (волонтеров — ред.) и ваши усилия", — сказал он.Путин отметил, что две трети россиян на сегодняшний день занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью. По его словам, данная тенденция является возрождением старых традиций народов нашей страны.Он подчеркнул, что милосердие и поддержка нуждающихся всегда была свойственна россиянам.Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Мероприятие проводится на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Оно является ключевымсобытием в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, а также площадкой формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в текущем году стали 126 проектов.

https://1prime.ru/20241205/putin-853363482.html

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россия, владимир путин, снг, волонтеры