https://1prime.ru/20241205/sammit-853367665.html
Путин рассказал, что обсудят на неформальном саммите СНГ в декабре
Путин рассказал, что обсудят на неформальном саммите СНГ в декабре - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, что обсудят на неформальном саммите СНГ в декабре
Президент РФ Владимир Путин сообщил на форуме гражданского участия "Мы вместе", что в ходе неформального саммита СНГ в декабре участники в том числе будут... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T18:29+0300
2024-12-05T18:29+0300
2024-12-05T18:29+0300
россия
владимир путин
снг
волонтеры
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил на форуме гражданского участия "Мы вместе", что в ходе неформального саммита СНГ в декабре участники в том числе будут обсуждать меры по поддержке волонтеров. "Скоро у нас неформальный саммит будет СНГ, уже традиционный, предновогодний. Обязательно тоже поговорим и на эту тему, подумаем все вместе о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы поддержать вашу работу (волонтеров — ред.) и ваши усилия", — сказал он.Путин отметил, что две трети россиян на сегодняшний день занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью. По его словам, данная тенденция является возрождением старых традиций народов нашей страны.Он подчеркнул, что милосердие и поддержка нуждающихся всегда была свойственна россиянам.Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Мероприятие проводится на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Оно является ключевымсобытием в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, а также площадкой формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в текущем году стали 126 проектов.
https://1prime.ru/20241205/putin-853363482.html
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россия, владимир путин, снг, волонтеры
РОССИЯ, Владимир Путин, СНГ, волонтеры
Путин рассказал, что обсудят на неформальном саммите СНГ в декабре
Путин: на неформальном саммите СНГ в декабре обсудят меры поддержки волонтеров
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил на форуме гражданского участия "Мы вместе", что в ходе неформального саммита СНГ в декабре участники в том числе будут обсуждать меры по поддержке волонтеров.
"Скоро у нас неформальный саммит будет СНГ, уже традиционный, предновогодний. Обязательно тоже поговорим и на эту тему, подумаем все вместе о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы поддержать вашу работу (волонтеров — ред.) и ваши усилия", — сказал он.
Путин отметил, что две трети россиян на сегодняшний день занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью. По его словам, данная тенденция является возрождением старых традиций народов нашей страны.
Он подчеркнул, что милосердие и поддержка нуждающихся всегда была свойственна россиянам.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Мероприятие проводится на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Оно является ключевымсобытием в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, а также площадкой формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в текущем году стали 126 проектов.
Путин рассказал, что определит жизнь России на годы вперед