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Счетная палата проведет новую проверку нацпроектов и доложит Путину - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Счетная палата проведет новую проверку нацпроектов и доложит Путину
Счетная палата проведет новую проверку нацпроектов и доложит Путину - 05.12.2024, ПРАЙМ
Счетная палата проведет новую проверку нацпроектов и доложит Путину
Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов, по итогам представит доклад президенту РФ и правительству, сообщил РИА Новости руководитель... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T18:16+0300
2024-12-05T18:26+0300
счетная палата
москва
рф
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов, по итогам представит доклад президенту РФ и правительству, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов.Президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, поручил Счетной палате проанализировать исполнение национальных проектов с 2019 по 2024 год и попросил правительство при реализации новых национальных проектов учесть результаты анализа."По поручению президента РФ в план работы Счетной палаты будет оперативно включено соответствующее мероприятие по анализу достижения показателей и целевых значений нацпроектов", - сообщил Мирсияпов.По итогам новой проверки будет подготовлен подробный доклад, который представят Президенту и Правительству. Чиновник выразил уверенность, что его результаты и рекомендации Счетной палаты помогут значительно улучшить исполнение новых нацпроектов.
https://1prime.ru/20241205/putin-853357051.html
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счетная палата, москва, рф, владимир путин
Счетная палата, МОСКВА, РФ, Владимир Путин
18:16 05.12.2024 (обновлено: 18:26 05.12.2024)
 
Счетная палата проведет новую проверку нацпроектов и доложит Путину

Счетная палата проведет новую проверку нацпроектов и доложит Путину и кабмину

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСчетная палата РФ
Счетная палата РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов, по итогам представит доклад президенту РФ и правительству, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов.
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, поручил Счетной палате проанализировать исполнение национальных проектов с 2019 по 2024 год и попросил правительство при реализации новых национальных проектов учесть результаты анализа.
"По поручению президента РФ в план работы Счетной палаты будет оперативно включено соответствующее мероприятие по анализу достижения показателей и целевых значений нацпроектов", - сообщил Мирсияпов.
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Путин поручил Счетной палате проанализировать исполнение нацпроектов
14:58
По итогам новой проверки будет подготовлен подробный доклад, который представят Президенту и Правительству. Чиновник выразил уверенность, что его результаты и рекомендации Счетной палаты помогут значительно улучшить исполнение новых нацпроектов.
 
Счетная палатаМОСКВАРФВладимир Путин
 
 
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