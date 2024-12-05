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Счетная палата проведет новую проверку нацпроектов и доложит Путину
Счетная палата проведет новую проверку нацпроектов и доложит Путину - 05.12.2024, ПРАЙМ
Счетная палата проведет новую проверку нацпроектов и доложит Путину
Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов, по итогам представит доклад президенту РФ и правительству, сообщил РИА Новости руководитель... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T18:16+0300
2024-12-05T18:16+0300
2024-12-05T18:26+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов, по итогам представит доклад президенту РФ и правительству, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов.Президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, поручил Счетной палате проанализировать исполнение национальных проектов с 2019 по 2024 год и попросил правительство при реализации новых национальных проектов учесть результаты анализа."По поручению президента РФ в план работы Счетной палаты будет оперативно включено соответствующее мероприятие по анализу достижения показателей и целевых значений нацпроектов", - сообщил Мирсияпов.По итогам новой проверки будет подготовлен подробный доклад, который представят Президенту и Правительству. Чиновник выразил уверенность, что его результаты и рекомендации Счетной палаты помогут значительно улучшить исполнение новых нацпроектов.
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счетная палата, москва, рф, владимир путин
Счетная палата, МОСКВА, РФ, Владимир Путин
Счетная палата проведет новую проверку нацпроектов и доложит Путину
Счетная палата проведет новую проверку нацпроектов и доложит Путину и кабмину
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов, по итогам представит доклад президенту РФ и правительству, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов.
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, поручил Счетной палате проанализировать исполнение национальных проектов с 2019 по 2024 год и попросил правительство при реализации новых национальных проектов учесть результаты анализа.
"По поручению президента РФ в план работы Счетной палаты будет оперативно включено соответствующее мероприятие по анализу достижения показателей и целевых значений нацпроектов", - сообщил Мирсияпов.
Путин поручил Счетной палате проанализировать исполнение нацпроектов
По итогам новой проверки будет подготовлен подробный доклад, который представят Президенту и Правительству. Чиновник выразил уверенность, что его результаты и рекомендации Счетной палаты помогут значительно улучшить исполнение новых нацпроектов.