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Счетная палата проведет новую проверку нацпроектов и доложит Путину

Счетная палата проведет новую проверку нацпроектов и доложит Путину - 05.12.2024, ПРАЙМ

Счетная палата проведет новую проверку нацпроектов и доложит Путину

Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов, по итогам представит доклад президенту РФ и правительству, сообщил РИА Новости руководитель... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T18:16+0300

2024-12-05T18:16+0300

2024-12-05T18:26+0300

счетная палата

москва

рф

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов, по итогам представит доклад президенту РФ и правительству, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов.Президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, поручил Счетной палате проанализировать исполнение национальных проектов с 2019 по 2024 год и попросил правительство при реализации новых национальных проектов учесть результаты анализа."По поручению президента РФ в план работы Счетной палаты будет оперативно включено соответствующее мероприятие по анализу достижения показателей и целевых значений нацпроектов", - сообщил Мирсияпов.По итогам новой проверки будет подготовлен подробный доклад, который представят Президенту и Правительству. Чиновник выразил уверенность, что его результаты и рекомендации Счетной палаты помогут значительно улучшить исполнение новых нацпроектов.

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счетная палата, москва, рф, владимир путин