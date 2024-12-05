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Сечин рассказал о связи "зеленого" доллара с зеленой повесткой

Сечин рассказал о связи "зеленого" доллара с зеленой повесткой - 05.12.2024, ПРАЙМ

Сечин рассказал о связи "зеленого" доллара с зеленой повесткой

"Зеленый" доллар бежит от "зеленой" повестки, как от огня, инвесторы отказываются от таких проектов, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T10:24+0300

2024-12-05T10:24+0300

2024-12-05T10:49+0300

энергетика

россия

игорь сечин

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. "Зеленый" доллар бежит от "зеленой" повестки, как от огня, инвесторы отказываются от таких проектов, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме."В реальной жизни бизнес голосует деньгами, а "зеленый" доллар бежит от "зеленой" повестки, как от огня", – сказал он.За последние три года, по словам Сечина, энтузиазм западных фондовых рынков в отношении сектора возобновляемой энергетики практически сошёл на нет. Акции компаний по производству "чистого" топлива за два года упали в несколько раз, уточнил он."Причинами такого отношения инвесторов являются неспособность компаний "зеленой" экономики достичь поставленных целей в срок, в том числе из-за роста затрат, задержек в выдаче госкредитов и отсутствия доступности нового финансирования", – добавил Сечин.

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россия, игорь сечин