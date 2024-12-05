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Сечин рассказал о связи "зеленого" доллара с зеленой повесткой - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Сечин рассказал о связи "зеленого" доллара с зеленой повесткой
Сечин рассказал о связи "зеленого" доллара с зеленой повесткой - 05.12.2024, ПРАЙМ
Сечин рассказал о связи "зеленого" доллара с зеленой повесткой
"Зеленый" доллар бежит от "зеленой" повестки, как от огня, инвесторы отказываются от таких проектов, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T10:24+0300
2024-12-05T10:49+0300
энергетика
россия
игорь сечин
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. "Зеленый" доллар бежит от "зеленой" повестки, как от огня, инвесторы отказываются от таких проектов, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме."В реальной жизни бизнес голосует деньгами, а "зеленый" доллар бежит от "зеленой" повестки, как от огня", – сказал он.За последние три года, по словам Сечина, энтузиазм западных фондовых рынков в отношении сектора возобновляемой энергетики практически сошёл на нет. Акции компаний по производству "чистого" топлива за два года упали в несколько раз, уточнил он."Причинами такого отношения инвесторов являются неспособность компаний "зеленой" экономики достичь поставленных целей в срок, в том числе из-за роста затрат, задержек в выдаче госкредитов и отсутствия доступности нового финансирования", – добавил Сечин.
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россия, игорь сечин
Энергетика, РОССИЯ, Игорь Сечин
10:24 05.12.2024 (обновлено: 10:49 05.12.2024)
 
Сечин рассказал о связи "зеленого" доллара с зеленой повесткой

Сечин: инвесторы отказываются от проектов "зеленого" доллара

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. "Зеленый" доллар бежит от "зеленой" повестки, как от огня, инвесторы отказываются от таких проектов, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
"В реальной жизни бизнес голосует деньгами, а "зеленый" доллар бежит от "зеленой" повестки, как от огня", – сказал он.
За последние три года, по словам Сечина, энтузиазм западных фондовых рынков в отношении сектора возобновляемой энергетики практически сошёл на нет. Акции компаний по производству "чистого" топлива за два года упали в несколько раз, уточнил он.
"Причинами такого отношения инвесторов являются неспособность компаний "зеленой" экономики достичь поставленных целей в срок, в том числе из-за роста затрат, задержек в выдаче госкредитов и отсутствия доступности нового финансирования", – добавил Сечин.
 
ЭнергетикаРОССИЯИгорь Сечин
 
 
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