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Сечин заявил о становлении новой угольной эры - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Сечин заявил о становлении новой угольной эры
Сечин заявил о становлении новой угольной эры - 05.12.2024, ПРАЙМ
Сечин заявил о становлении новой угольной эры
Мы фактически являемся свидетелями наступления новой угольной эры, опытные мировые инвесторы уже вернулись к углю, заявил ответственный секретарь комиссии при... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T10:37+0300
2024-12-05T10:37+0300
экономика
россия
игорь сечин
уголь
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – ПРАЙМ. Мы фактически являемся свидетелями наступления новой угольной эры, опытные мировые инвесторы уже вернулись к углю, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры. Например, компания Glencore, один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
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россия, игорь сечин, уголь
Экономика, РОССИЯ, Игорь Сечин, уголь
10:37 05.12.2024
 
Сечин заявил о становлении новой угольной эры

Сечин: мы являемся свидетелями новой угольной эры

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
%Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – ПРАЙМ. Мы фактически являемся свидетелями наступления новой угольной эры, опытные мировые инвесторы уже вернулись к углю, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры. Например, компания Glencore, один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
Глава Роснефти Игорь Сечин - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин
10:15
 
ЭкономикаРОССИЯИгорь Сечинуголь
 
 
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