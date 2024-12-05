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Сечин заявил о становлении новой угольной эры
Сечин заявил о становлении новой угольной эры - 05.12.2024, ПРАЙМ
Сечин заявил о становлении новой угольной эры
Мы фактически являемся свидетелями наступления новой угольной эры, опытные мировые инвесторы уже вернулись к углю, заявил ответственный секретарь комиссии при... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T10:37+0300
2024-12-05T10:37+0300
2024-12-05T10:37+0300
экономика
россия
игорь сечин
уголь
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – ПРАЙМ. Мы фактически являемся свидетелями наступления новой угольной эры, опытные мировые инвесторы уже вернулись к углю, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры. Например, компания Glencore, один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
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Экономика, РОССИЯ, Игорь Сечин, уголь
Сечин заявил о становлении новой угольной эры
Сечин: мы являемся свидетелями новой угольной эры
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – ПРАЙМ. Мы фактически являемся свидетелями наступления новой угольной эры, опытные мировые инвесторы уже вернулись к углю, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры. Например, компания Glencore, один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин