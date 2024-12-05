https://1prime.ru/20241205/sechin-853346989.html

Сечин заявил о становлении новой угольной эры

Сечин заявил о становлении новой угольной эры - 05.12.2024, ПРАЙМ

Сечин заявил о становлении новой угольной эры

Мы фактически являемся свидетелями наступления новой угольной эры, опытные мировые инвесторы уже вернулись к углю, заявил ответственный секретарь комиссии при... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T10:37+0300

2024-12-05T10:37+0300

2024-12-05T10:37+0300

экономика

россия

игорь сечин

уголь

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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – ПРАЙМ. Мы фактически являемся свидетелями наступления новой угольной эры, опытные мировые инвесторы уже вернулись к углю, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры. Например, компания Glencore, один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.

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россия, игорь сечин, уголь