https://1prime.ru/20241205/servis-853370026.html

Эксперт ожидает роста популярности сервиса "Добрая воля" НСПК у банков

Эксперт ожидает роста популярности сервиса "Добрая воля" НСПК у банков - 05.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт ожидает роста популярности сервиса "Добрая воля" НСПК у банков

Сервис "Добрая воля" Национальной системы платежных карт (НСПК) станет более популярным у банков благодаря внедрению в 2025 году системы поощрения банков,... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T19:48+0300

2024-12-05T19:48+0300

2024-12-05T19:48+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Сервис "Добрая воля" Национальной системы платежных карт (НСПК) станет более популярным у банков благодаря внедрению в 2025 году системы поощрения банков, которые возвращают средства через нее, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Тимофей Воронин. Ранее в четверг "Ведомости" сообщили, что НСПК планирует поощрять банки, которые самостоятельно инициируют через сервис "Добрая воля" возврат похищенных у граждан средств. В числе других нововведений для борьбы с мошенниками НСПК также с весны 2025 года планирует запустить опциональный сервис, где компания по поручению банка будет запрещать операции внесения денег на токенизированные карты, в случае если срок жизни токена был менее двух дней. "Мы планируем внедрение межбанковского поощрения, в рамках которого банк, вернувший похищенные средства, сможет получить процент от суммы возврата. Размер вознаграждения находится в стадии проработки, никаких дополнительных комиссий в сторону НСПК за такие операции возврата не предусматривается. НСПК планирует внедрить такой механизм поощрения в течение 2025 года", - сообщила РИА Новости пресс-служба НСПК. "Думаю, что популярность сервиса значительно повысится после внедрения механизма поощрения. В качестве одной из мер поощрения указан определенный процент от суммы возврата, но на данный момент нет информации, какие именно средства будут использоваться для выплаты данного вознаграждения", - сказал Воронин. При этом для максимального раскрытия потенциала сервиса, по его мнению, нужен ряд мер, в числе которых, например, активная реклама и более скоординированный подход банков к вопросам борьбы с мошенничеством. "НСПК как раз может является организатором и модератором такого межбанковского диалога", - считает Воронин. В свою очередь, генеральный директор группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов обращает внимание на проблему того, что вернуть средства, отобранные мошенниками, сложно из-за нацеленности правовых норм на недопущение злоупотребления банками путем отмены переводов. "Не очень понятно, как этот сервис будет работать. Сейчас вернуть отправленные средства без ведома человека, получившего их, достаточно проблематично. И проблематично это не из-за того, что банку "лень" отменить транзакцию, а потому что текущее правовое регулирование направлено на то, чтобы не допускать случаев злоупотребления этим… Инструмент, наверное, интересный, но он не может быть введен в банковскую сферу без должного правового регулирования и уточнений множества процедур", - рассказал он РИА Новости. Сервис "Добрая воля", как отметили в НСПК, был запущен в 2023 году. За это время банки суммарно вернули более 47 миллионов рублей похищенных денежных средств. Он доступен для всех банков-участников платежной системы "Мир", подключенных к диспутной платформе НСПК. Именно с ее помощью и осуществляется взаимодействие между банками при осуществлении возвратов.

https://1prime.ru/20241205/platezhi-853361110.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нспк, банки, платежи