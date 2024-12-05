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Сеул увеличил импорт морепродуктов из России

Сеул увеличил импорт морепродуктов из России - 05.12.2024, ПРАЙМ

Сеул увеличил импорт морепродуктов из России

Импорт Южной Кореей морепродуктов из России по итогам октября этого года достиг максимальных с прошлого декабря 89,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости,... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T05:17+0300

2024-12-05T05:17+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Импорт Южной Кореей морепродуктов из России по итогам октября этого года достиг максимальных с прошлого декабря 89,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные местной статслужбы. Так, в октябре покупки Сеулом морепродуктов у Москвы выросли по сравнению с сентябрем на 9,3%, до 89,7 миллиона долларов. Это стало максимальным значением с декабря 2023 года. За год, с прошлого октября, объемы, наоборот, снизились - на 10,8%. Суммарно за январь-октябрь Южная Корея сократила покупки морепродуктов у РФ на 16,7%, до 726,7 миллиона долларов. Объемы импорта за весь 2023 год составили 1,09 миллиарда долларов. При этом Россия в октябре стала вторым основным поставщиком "даров моря" Южной Корее. Первое место занял Китай (100,7 миллиона долларов), также в пятерку вошли Вьетнам (51 миллион), Норвегия (40,8 миллиона) и США (19,5 миллиона). Больше всего Сеул покупал ракообразных, в основном крабов, - на 40,9 миллиона долларов, и мороженую рыбу - на 34,8 миллиона. Также импортировались сушеная, соленая и копченая рыба (7,5 миллиона), рыбные филе и фарш (5,3 миллиона), и еще, в сравнительно небольших объемах, моллюски (859 тысяч долларов), морские ежи (291 тысяча) и рыбная мука (46 тысяч).

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мировая экономика, бизнес, сеул, южная корея, москва