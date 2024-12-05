Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сеул увеличил импорт морепродуктов из России - 05.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/seul-853340576.html
Сеул увеличил импорт морепродуктов из России
Сеул увеличил импорт морепродуктов из России - 05.12.2024, ПРАЙМ
Сеул увеличил импорт морепродуктов из России
Импорт Южной Кореей морепродуктов из России по итогам октября этого года достиг максимальных с прошлого декабря 89,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости,... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T05:17+0300
2024-12-05T05:17+0300
экономика
мировая экономика
бизнес
сеул
южная корея
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853340576.jpg?1733365032
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Импорт Южной Кореей морепродуктов из России по итогам октября этого года достиг максимальных с прошлого декабря 89,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные местной статслужбы. Так, в октябре покупки Сеулом морепродуктов у Москвы выросли по сравнению с сентябрем на 9,3%, до 89,7 миллиона долларов. Это стало максимальным значением с декабря 2023 года. За год, с прошлого октября, объемы, наоборот, снизились - на 10,8%. Суммарно за январь-октябрь Южная Корея сократила покупки морепродуктов у РФ на 16,7%, до 726,7 миллиона долларов. Объемы импорта за весь 2023 год составили 1,09 миллиарда долларов. При этом Россия в октябре стала вторым основным поставщиком "даров моря" Южной Корее. Первое место занял Китай (100,7 миллиона долларов), также в пятерку вошли Вьетнам (51 миллион), Норвегия (40,8 миллиона) и США (19,5 миллиона). Больше всего Сеул покупал ракообразных, в основном крабов, - на 40,9 миллиона долларов, и мороженую рыбу - на 34,8 миллиона. Также импортировались сушеная, соленая и копченая рыба (7,5 миллиона), рыбные филе и фарш (5,3 миллиона), и еще, в сравнительно небольших объемах, моллюски (859 тысяч долларов), морские ежи (291 тысяча) и рыбная мука (46 тысяч).
сеул
южная корея
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бизнес, сеул, южная корея, москва
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, СЕУЛ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА
05:17 05.12.2024
 
Сеул увеличил импорт морепродуктов из России

Сеул в октябре увеличил импорт морепродуктов из России до 89,7 миллиона долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Импорт Южной Кореей морепродуктов из России по итогам октября этого года достиг максимальных с прошлого декабря 89,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные местной статслужбы.
Так, в октябре покупки Сеулом морепродуктов у Москвы выросли по сравнению с сентябрем на 9,3%, до 89,7 миллиона долларов. Это стало максимальным значением с декабря 2023 года. За год, с прошлого октября, объемы, наоборот, снизились - на 10,8%.
Суммарно за январь-октябрь Южная Корея сократила покупки морепродуктов у РФ на 16,7%, до 726,7 миллиона долларов. Объемы импорта за весь 2023 год составили 1,09 миллиарда долларов.
При этом Россия в октябре стала вторым основным поставщиком "даров моря" Южной Корее. Первое место занял Китай (100,7 миллиона долларов), также в пятерку вошли Вьетнам (51 миллион), Норвегия (40,8 миллиона) и США (19,5 миллиона).
Больше всего Сеул покупал ракообразных, в основном крабов, - на 40,9 миллиона долларов, и мороженую рыбу - на 34,8 миллиона. Также импортировались сушеная, соленая и копченая рыба (7,5 миллиона), рыбные филе и фарш (5,3 миллиона), и еще, в сравнительно небольших объемах, моллюски (859 тысяч долларов), морские ежи (291 тысяча) и рыбная мука (46 тысяч).
 
ЭкономикаМировая экономикаБизнесСЕУЛЮЖНАЯ КОРЕЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала