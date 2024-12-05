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Россиян научили, как правильно обкатать шипованную резину - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Россиян научили, как правильно обкатать шипованную резину
Россиян научили, как правильно обкатать шипованную резину - 05.12.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как правильно обкатать шипованную резину
На новых шинах можно заметить разницу в высоте шипов из-за допусков на выступание шипа. Этот эффект обусловлен периодом обкатки, во время которого шипы... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T12:39+0300
2024-12-05T12:39+0300
экономика
россия
авто
шины
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. На новых шинах можно заметить разницу в высоте шипов из-за допусков на выступание шипа. Этот эффект обусловлен периодом обкатки, во время которого шипы принимают требуемое положение при движении автомобиля, передает "За рулем".Согласно изданию, после сварки материала автомобильных шин они подвергаются процедуре ошиповки, в результате которой шипы впрессовываются в отверстия. После производства шины оставляют на два дня при комнатной температуре, чтобы резина остыла и шипы были плотно зафиксированы.Для правильной обкатки рекомендуется избегать проскальзывания на старте и торможении, а также боковых скольжений. Это позволит водителям обеспечить правильную посадку шипов и повысить безопасность на зимней дороге.Кроме того, срок службы шин с шипами зависит от правильной обкатки. Рекомендуется обкатывать шины со скоростью не более 90-100 км/ч на заснеженных дорогах с пробегом от 800 до 1000 км.Обкатку шин с шипами лучше проводить в несколько этапов по 150-300 км каждый. После каждой поездки шинам надо дать остыть в течение двух часов. Однако, есть метод вулканизации, при котором шипы вклеиваются в покрышку, что позволяет более эффективно обкатывать шины, достаточно проехать всего 100-200 км, заключили в издании.
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россия, авто, шины
Экономика, РОССИЯ, Авто, шины
12:39 05.12.2024
 
Россиян научили, как правильно обкатать шипованную резину

"За рулем" дал совет, как правильно обкатать шипованные шины

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХранение шин
Хранение шин - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. На новых шинах можно заметить разницу в высоте шипов из-за допусков на выступание шипа. Этот эффект обусловлен периодом обкатки, во время которого шипы принимают требуемое положение при движении автомобиля, передает "За рулем".
Согласно изданию, после сварки материала автомобильных шин они подвергаются процедуре ошиповки, в результате которой шипы впрессовываются в отверстия. После производства шины оставляют на два дня при комнатной температуре, чтобы резина остыла и шипы были плотно зафиксированы.
Для правильной обкатки рекомендуется избегать проскальзывания на старте и торможении, а также боковых скольжений. Это позволит водителям обеспечить правильную посадку шипов и повысить безопасность на зимней дороге.
Кроме того, срок службы шин с шипами зависит от правильной обкатки. Рекомендуется обкатывать шины со скоростью не более 90-100 км/ч на заснеженных дорогах с пробегом от 800 до 1000 км.
Обкатку шин с шипами лучше проводить в несколько этапов по 150-300 км каждый. После каждой поездки шинам надо дать остыть в течение двух часов. Однако, есть метод вулканизации, при котором шипы вклеиваются в покрышку, что позволяет более эффективно обкатывать шины, достаточно проехать всего 100-200 км, заключили в издании.
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