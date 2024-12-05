https://1prime.ru/20241205/siluanov-853369746.html

Проблем с льготной семейной ипотекой в 2025 году не будет, заявил Силуанов

Проблем с льготной семейной ипотекой в 2025 году не будет, заявил Силуанов - 05.12.2024, ПРАЙМ

Проблем с льготной семейной ипотекой в 2025 году не будет, заявил Силуанов

Проблемы с лимитами по льготной семейной ипотеке в РФ возникли в том числе из-за повышения ставки ЦБ, необходимо было найти дополнительные ресурсы, но проблем в | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T19:40+0300

2024-12-05T19:40+0300

2024-12-05T19:40+0300

экономика

россия

антон силуанов

минфин

льготная ипотека

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Проблемы с лимитами по льготной семейной ипотеке в РФ возникли в том числе из-за повышения ставки ЦБ, необходимо было найти дополнительные ресурсы, но проблем в 2025 году с этой программой не будет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Ставка выросла, потребовался дополнительный значительный ресурс. Общий объем средств... увеличился более чем в два раза в этом году и составил более триллиона рублей... Это потребовало денег. Деньги большие. Потребовалось изыскание ресурсов", - сказал Силуанов "Россия 1". Его слова опубликованы в Telegram-канале телеканала. "Деньги будут изысканы. И они уже изысканы", - сказал он. По его словам, все желающие получить семейную ипотеку не имеют никаких проблем и не будут иметь проблем. Ранее министр подчеркивал, что параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6% сохранятся.

https://1prime.ru/20241205/putin-853359229.html

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россия, антон силуанов, минфин, льготная ипотека