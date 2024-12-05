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Внутренний спрос на сталь в России может вырасти к 2030 году

Внутренний спрос на сталь в России может вырасти к 2030 году - 05.12.2024, ПРАЙМ

Внутренний спрос на сталь в России может вырасти к 2030 году

Внутренний спрос на сталь в России может вырасти к 2030 году на 1,2-2,7 миллиона тонн - до 57,5-59 миллиона тонн, при этом дополнительный устойчивый спрос может | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T00:16+0300

2024-12-05T00:16+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Внутренний спрос на сталь в России может вырасти к 2030 году на 1,2-2,7 миллиона тонн - до 57,5-59 миллиона тонн, при этом дополнительный устойчивый спрос может поддержать развитие машиностроения, следует из совместного доклада консалтинговой компании "Яков и партнеры" и Центрального Университета, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. "К 2030 году внутренний спрос на сталь в России может вырасти на 1,2-2,7 миллиона тонн. При этом развитие машиностроения может сформировать дополнительный устойчивый спрос и минимизировать волатильность денежных потоков", - говорится в докладе. По итогам прошлого года спрос на черные металлы внутри страны составил 56,3 миллиона тонн, 35,9 миллиона тонн из которых пришлось на строительный сектор, уточняется в исследовании. Ключевыми потребителями металла в этот период могут стать компании строительной и машиностроительной отраслей, а также крупные проекты в железнодорожной инфраструктуре. При этом отмечается, что многие из реализуемых проектов не будут носить системного характера, что может привести к сокращению спроса в отдельных сегментах к 2032 году. Аналитики считают, что потери высокомаржинальных рынков Европы и США вынудили ключевых игроков отрасли переориентироваться на страны Азии, Ближнего Востока и Африки. Однако логистические издержки и снижение цен на азиатских рынках привело к сокращению экспортной прибыли в 7 раз: с 7,1 до 1,0 миллиарда долларов. Вместе с тем рост внутреннего потребления стали в 2023 году во многом позволил компенсировать потери от сокращения экспорта, подчеркивают в докладе. Согласно оценке авторов исследования, на фоне стагнации спроса компаниям нужно ориентироваться не только на формирующийся извне запрос на стальную продукцию, но и активно использовать диверсификацию для обеспечения устойчивости финансовых поступлений. Директор "Яков и Партнёры" Егор Беспятов добавил, что инвестиции в формирование рынков сбыта стали за счет развития в группе компаний как предприятий первых переделов, так и конечных потребителей позволят повысить стабильность денежных потоков и рентабельность коммерциализации. "Стоит отметить, что без принятия мер по повышению операционной эффективности и стабилизации финансовых показателей тенденция к снижению рентабельности бизнеса и сокращению налоговых поступлений будет сохраняться", - прокомментировал партнер "Яков и Партнёры" и руководитель практики тяжелой промышленности Никита Натрусов.

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