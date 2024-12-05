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В ВТБ спрогнозировали влияние снижения ставки ЦБ на стоимость облигаций - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/stavka-853349086.html
В ВТБ спрогнозировали влияние снижения ставки ЦБ на стоимость облигаций
В ВТБ спрогнозировали влияние снижения ставки ЦБ на стоимость облигаций - 05.12.2024, ПРАЙМ
В ВТБ спрогнозировали влияние снижения ставки ЦБ на стоимость облигаций
Облигации в отличии от депозитов будут существенно дорожать в условиях снижения ключевой ставки Центробанка, которое когда-то произойдёт, поэтому они уже... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T11:33+0300
2024-12-05T11:33+0300
экономика
россия
втб
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Облигации в отличии от депозитов будут существенно дорожать в условиях снижения ключевой ставки Центробанка, которое когда-то произойдёт, поэтому они уже сейчас, при текущей доходности, интересны для долгосрочных инвестиций, заявил управляющий директор дирекции финансового консультирования ВТБ Артем Маркин. "Как только начнёт снижаться ставка, облигации будут дорожать и очень существенно, в отличие от тех же депозитов. Потому что у депозитов задача идти вровень с инфляцией, с каким-то спрэдом к ней. Соотвественно, если мы хотим вдолгую зарабатывать, к этим инструментам надо обязательно присматриваться", - заявил Маркин в ходе пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!". "Пока мы "длину" самой "дальней" облигации не покупаем, но мы активно туда смотрим и когда будет такая возможность, конечно, будем эти инструменты использовать", - заключил он. Банк России допускает новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина накануне. На прошлом заседании, 25 октября, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. После этого, в ноябре, Набиуллина говорила, что Центробанк сможет начать снижать ключевую ставку в следующем году, если не произойдет никаких "дополнительных шоков".
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россия, втб
Экономика, РОССИЯ, ВТБ
11:33 05.12.2024
 
В ВТБ спрогнозировали влияние снижения ставки ЦБ на стоимость облигаций

ВТБ: снижение ключевой ставки ЦБ вызовет удорожание облигаций

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Облигации в отличии от депозитов будут существенно дорожать в условиях снижения ключевой ставки Центробанка, которое когда-то произойдёт, поэтому они уже сейчас, при текущей доходности, интересны для долгосрочных инвестиций, заявил управляющий директор дирекции финансового консультирования ВТБ Артем Маркин.
"Как только начнёт снижаться ставка, облигации будут дорожать и очень существенно, в отличие от тех же депозитов. Потому что у депозитов задача идти вровень с инфляцией, с каким-то спрэдом к ней. Соотвественно, если мы хотим вдолгую зарабатывать, к этим инструментам надо обязательно присматриваться", - заявил Маркин в ходе пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!".
"Пока мы "длину" самой "дальней" облигации не покупаем, но мы активно туда смотрим и когда будет такая возможность, конечно, будем эти инструменты использовать", - заключил он.
Банк России допускает новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина накануне.
На прошлом заседании, 25 октября, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. После этого, в ноябре, Набиуллина говорила, что Центробанк сможет начать снижать ключевую ставку в следующем году, если не произойдет никаких "дополнительных шоков".
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