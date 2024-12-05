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Костин допустил, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/stavka-853352543.html
Костин допустил, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%
Костин допустил, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% - 05.12.2024, ПРАЙМ
Костин допустил, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%
Есть вероятность, что ЦБ РФ на заседании в декабре сохранит ключевую ставку на уровне 21%, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Веронского... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T13:09+0300
2024-12-05T13:09+0300
экономика
россия
втб
андрей костин
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - ПРАЙМ. Есть вероятность, что ЦБ РФ на заседании в декабре сохранит ключевую ставку на уровне 21%, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Есть, конечно. Набиуллина говорит же, что необязательно", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли вероятность сохранения ставки ЦБ на уровне 21% на предстоящем в декабре заседании совета директоров регулятора. При этом Костин отметил, что ЦБ сейчас пытается давать жесткие сигналы о том, что ставка не будет снижаться. "А, может быть, и расти", - добавил банкир. Как заявила накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!", Банк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, которое пройдет 20 декабря, но это не предопределено.
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россия, втб, андрей костин
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Андрей Костин
13:09 05.12.2024
 
Костин допустил, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%

Костин не исключил, что ЦБ в декабре сохранит ключевую ставку на уровне 21%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - ПРАЙМ. Есть вероятность, что ЦБ РФ на заседании в декабре сохранит ключевую ставку на уровне 21%, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
"Есть, конечно. Набиуллина говорит же, что необязательно", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли вероятность сохранения ставки ЦБ на уровне 21% на предстоящем в декабре заседании совета директоров регулятора.
При этом Костин отметил, что ЦБ сейчас пытается давать жесткие сигналы о том, что ставка не будет снижаться. "А, может быть, и расти", - добавил банкир.
Как заявила накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!", Банк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, которое пройдет 20 декабря, но это не предопределено.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
В Госдуме ожидают сохранения ставки ЦБ в декабре на уровне 21%
Вчера, 18:31
 
ЭкономикаРОССИЯВТБАндрей Костин
 
 
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