https://1prime.ru/20241205/sud-853365857.html

Верховный суд отклонил требование PNB Bankа к компании Гусельникова

Верховный суд отклонил требование PNB Bankа к компании Гусельникова - 05.12.2024, ПРАЙМ

Верховный суд отклонил требование PNB Bankа к компании Гусельникова

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России оставила в силе постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда, который признал... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T17:37+0300

2024-12-05T17:37+0300

2024-12-05T17:37+0300

россия

верховный суд

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России оставила в силе постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда, который признал необоснованным требование латвийского PNB Bankа к ООО "Томскинвест" на сумму около 1,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде. Коллегия, рассмотрев кассационную жалобу экс-бенефициара PNB Bankа (прежнее название – Norvik Banka) Григория Гусельникова, отменила постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа, согласившегося с включением этой суммы в реестр требований кредиторов подконтрольного Гусельникову "Томскинвеста". Суды в деле о банкротстве "Томскинвеста" установили, что эта компания в 2014 году купила у "Вятка-банка" бизнес-центр в Томске за 349 миллионов рублей. Деньги на покупку "Томскинвест" получил взаймы от офшора Vandenburgh, который получил их от другого офшора Hillsham, а тот в свою очередь – от PNB Bankа. Обязательства Hillsham перед PNB Bankа были обеспечены договором поручительства и договором залога с "Томскинвестом", по которому здание БЦ было передано в залог банку. Суды разных инстанций разошлись в квалификации цепочки этих сделок. Арбитражный суд Томской области признал требования PNB Bankа к "Томскинвесту" как поручителю обоснованными. Апелляционный суд определение первой инстанции отменил, так как счел, что имел место транзит денег PNB Bankа через два офшора в "Вятка-банк", а конечным получателем стал сам PNB Bankа. Апелляция учла, в частности, довод Гусельникова, что PNB Bankа, продавший ему в 2017 году контрольный пакет акций "Вятка-банка", в качестве погашения займа получил в том же году от "Вятка-банка" дивиденды на прибыль прошлых лет. Суд округа согласился с первой инстанцией и отменил постановление апелляции. Он отметил, что дивиденды нельзя рассматривать как погашение займа, так как их выплата прошла спустя более трех лет с момента выдачи займа в связи с продажей Гусельникову "Вятка-банка", что "транзит" денег PNB Bankа закончился на "Томскинвесте", который остался собственником дорогой недвижимости, что нет контроля PNB Bankа над сторонами сделок, "в то время как такой контроль фактически сохранился у лиц, связанных с бывшими руководителями… в частности, у Гусельникова". Суд назвал банк добросовестной стороной сделки, предоставившей заем, чьи права должны быть защищены. Судья ВС РФ Денис Капкаев, рассмотрев кассации Гусельникова и Олега Зыкина, настаивающих "на правильности выводов суда апелляционной инстанции о транзитном перечислении денежных средств между аффилированными лицами", назвал их доводы заслуживающим внимания и передал дело в коллегию ВС РФ. Подданный Великобритании Гусельников, известный по участию в телепередачах "Что? Где? Когда?", был контролирующим акционером Norvik Banka с 2013 по 2018 годы. Позже, по сообщениям СМИ, Гусельников продал контрольный пакет банка группе иностранных инвесторов.

https://1prime.ru/20241205/sud-853345460.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, верховный суд, банки